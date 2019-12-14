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Ай, красава! Вратарь сборной Финляндии забил шведам шайбу броском через всю площадку
Источник материала: Партизан
Вратарь сборной Финляндии по хоккею Франс Туохима через всю площадку забросил шайбу в матче Кубка Первого канала со шведами. Видео опубликовано на YouTube-канале Lätkä Videot.
В конце третьего периода при счете 4:1 в пользу финнов шведы сняли с игры голкипера. Туохима выбил шайбу от своих ворот и попал в чужие. Встреча завершилась победой Финляндии — 5:1. Туохима проводил дебютный матч за сборную, пишет
Ранее 14 декабря на Кубке Первого канала сборная России обыграла чехов по буллитам (4:3). Решающий бросок реализовал нападающий Владимир Ткачев.
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Вратарь сборной Финляндии по хоккею Франс Туохима через всю площадку забросил шайбу в матче Кубка Первого канала со шведами. Видео опубликовано на YouTube-канале Lätkä...
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