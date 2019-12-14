ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ай, красава! Вратарь сборной Финляндии забил шведам шайбу броском через всю площадку

15.12.2019 09:40 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вратарь сборной Финляндии по хоккею Франс Туохима через всю площадку забросил шайбу в матче Кубка Первого канала со шведами. Видео опубликовано на YouTube-канале Lätkä Videot.


В конце третьего периода при счете 4:1 в пользу финнов шведы сняли с игры голкипера. Туохима выбил шайбу от своих ворот и попал в чужие. Встреча завершилась победой Финляндии — 5:1. Туохима проводил дебютный матч за сборную, пишет lenta.ru


Ранее 14 декабря на Кубке Первого канала сборная России обыграла чехов по буллитам (4:3). Решающий бросок реализовал нападающий Владимир Ткачев.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь сборной Финляндии по хоккею Франс Туохима через всю площадку забросил шайбу в матче Кубка Первого канала со шведами. Видео опубликовано на YouTube-канале Lätkä...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продолжается подписка на «Авангард» на 2020 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика