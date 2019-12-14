Идеальный Штольц и Есенин. Творческая встреча с актёром Брестского драмтеатра Алексеем Щербаковым

Источник материала: Виртуальный Брест

В городской библиотеке в рамках проекта «Люди искусства» прошла творческая встреча с актёром академического театра драмы Алексеем Щербаковым.





Имя актёра известно в нашем городе. Он сыграл много разноплановых ролей в спектаклях для детей и взрослых. Работал на телевидении, был ведущим поздравительной программы «Желаем Вам», вёл цикл исторических программ о Брестской крепости. В труппе театра он с 2001 года, куда пришёл по приглашению заслуженного артиста Беларуси Константина Перепелицы. В 2007 году ему присвоили высшую актёрскую категорию.





С 2008 года Алексей Щербаков — ведущий актёр театра. Сегодня в его репертуаре спектакли «Пойти и не вернуться», где он играет Антона Голубина, «Молодая семья снимет квартиру», где Алексей в роли Начальника, «Предложение» — в роли Ломова, «За крапивой берег» — Есенина, «Невольницы» — Мулина, «Дорогое сокровище» — Морена, «Мещанская свадьба» — Мужа, «Обломoff.ru» — Штольца и многие другие постановки.

Как пластилин

Думал ли Алексей Щербаков, что будет актёром? Возможно, нет, поскольку по образованию он педагог и театральной специальности вовсе не имеет. Но судьба решила за него и выбор, как оказалось, сделала правильный. Актёра любят, узнают на улицах города, а если артист не оставил театр за это время, значит, это его призвание.





Театральная жизнь — увлекательный и таинственный мир. Так думает зритель. Вот и на встрече — конференц-зал библиотеки был переполнен — поклонники попросили любимого актёра приоткрыть театральную завесу и рассказать, с чего начинается и как идёт подготовка спектакля. «Это очень длительный процесс, — признался Алексей Щербаков. — У нас есть художественный совет, есть папка с пьесами, которая расписана на несколько лет вперёд. Затем худсовет начинает решать, что выбрать на следующий сезон.

Выбрав пьесу, режиссёр распределяет роли, выстраивает свои задумки, вызывает на репетиции по нескольку человек, которые начинают что-то репетировать и находить. Обычно режиссёр уже заранее знает, кто кого будет играть. Кастинг у нас был один раз, поскольку режиссёр привык работать с теми, кого хорошо знает. Сложно, например, ему с тем актёром, которого он в первый раз видит и ничего о нём не знает. Актёр — это как пластилин. Плохой он — это глина засохшая, её только молотком ломать, и, если даже водой снова растворить, она опять не склеится. Хороший актёр — пластичный, интеллектуальный, начитанный, пытается всё время идти на конфликт с режиссёром, которому тоже это нравится. Бывает и так, что по ходу подготовки спектакля режиссёру кажется, что всё гениально. Однако может прийти другой человек со стороны и сказать, что это не так, нужно делать по-другому, но у него уже глаз намылился, а он по-другому уже не может.





Конечно же, иногда режиссёру сложно признаться, что он не прав. Бывает, мы долго репетируем, но завтра он приходит и говорит, что нужно делать всё по-иному, и мы начинаем всё заново. Как известно, в споре рождается истина. Но большое значение имеет и отдельная подготовка к спектаклю, когда актёр должен владеть материалом наравне с режиссёром, чтобы итог мог оценить зритель».

Артист не должен быть «мёртвым»

Казалось бы, играть одно и то же долгое время очень сложно, должно надоесть. Но, по мнению Алексея Щербакова, многолетняя игра трансформируются в другой спектакль, и он становится ещё интересней для самого артиста. «Премьерный спектакль хорош тем, что актёр волнуется, поскольку не знает, как его примет зритель. Это волнение значит, что актёр живой. «Мёртвый» артист — уже не артист, потому что, когда он не волнуется, он выходит на сцену на автомате и просто читает текст».





По словам Алексея Щербакова, с каждым годом тенденция со зрителями меняется. Сейчас театр начинает ориентироваться на школьную программу. Последний спектакль «Обломов» как раз из таких. Но здесь он отметил и равнодушие молодого поколения к искусству. Рассказал, что однажды ему даже пришлось остановить спектакль, так как один из юных зрителей мешал игре, включая музыку в мобильном телефоне. Ситуация разрешилась, но вот игра уже была совсем другой. Алексей отметил, что воспитывать должен не театр, а семья. Сложно не согласиться с ним.

Таких, как Штольц, нет

Спектакль «Обломов», как мы сказали, ориентирован на школьников. Хотя Щербаков считает, что это произведение не для них.





«Школьникам неинтересны все эти чувства. Они приходят смотреть ради сочинения и отметки. Но это совсем неправильно. Уже взрослым ты перечитываешь и понимаешь, что Гончаров — гениальный писатель и психолог, который так тонко соединяет линии жизни. Не скажу, что моя роль Штольца получилась идеальной, у меня он ещё в поиске, — поделился актёр. — Давать оценку спектаклю нужно только после того, как его просмотрит много людей. На вопрос из зала: «Штольц — идеальный?» — Алексей отвечает, что таких людей просто нет.

Также он признался во время встречи, что на него сильно повлияла роль Есенина. «Я давно хотел этот спектакль воплотить в жизнь, но что-то всё мешало». Алексей Щербаков со всей тщательностью готовился к роли поэта, и в результате, по мнению зрителей, она удалась. Впрочем, как и многие другие роли.