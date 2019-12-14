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Составлен рейтинг самых эффективных гендиректоров мира

15.12.2019 12:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский журнал Harvard Business Review опубликовал свежий рейтинг самых эффективных гендиректоров мира.

Первое место в рейтинге занял сооснователь, президент и гендиректор американской технологической компании NVIDIA Дженсен Хуан. Хуану 56 лет, и у него довольно необычная биография. Он родился на Тайване, в 10 лет перебрался к родственникам в США, где учился в баптистском колледже коммуны Онайда для трудных подростков, а затем в средней школе Алоха в Орегоне. После школы Хуан поступил в Университет Орегона, по окончании которого получил диплом инженера-электрика, сообщает Harvard Business Review. 



Получив высшее образование, Хуан перебрался вместе с женой и детьми в Кремниевую долину, где работал в компаниях-разработчиках процессоров AMD и LSI Corporation и заочно учился в Стэнфорде (получил диплом магистра в области электроники).


В 1993 году Хуан вместе с уволившимися из Sun Microsystems приятелями Крисом Малаховски и Кэртисом Премом основали на собственные сбережения в размере $40 тысяч компанию NVIDIA по производству видеокарт. Новоиспеченные предприниматели очень быстро смогли привлечь под свою идею $20 млн от нескольких инвесторов, среди которых, в том числе, был фонд Sequoia Capital.

Пост гендиректора Хуан занимает с момента основания компании. Сегодня капитализация NVIDIA превышает $100 млрд, а состояние самого Хуана оценивается журналом Forbes в $4,6 млрд.

В первую пятерку свежего рейтинга лучших руководителей мира также вошли:

2-е место — сооснователь и CEO производителя ПО Salesforce Марк Бениофф;

3-е место — CEO и председатель совета директоров группы Kering (владеет брендами Gucci, Brioni, Balenciaga, Ulysse Nardin) Франсуа-Анри Пино;

4-е место — президент и CEO производителя электроники Texas Instruments Ричард Темплтон;

5-е место — гендиректор производителя и поставщика электроэнергии Iberdrola Игнасио Галан.
 
 
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Американский журнал Harvard Business Review опубликовал свежий рейтинг самых эффективных гендиректоров мира.
 
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