Источник материала: Виртуальный Брест

В 2010 году Владимир Базанов стал руководителем брестского «Динамо». Команда из верхней части таблицы переместилась в нижнюю и начала испытывать финансовые трудности. Клуб даже успел пережить историю с временным изменением названия на «Брест». В 2012-м Базанов покинул «Динамо», чтобы через семь лет возглавить белфутбол.

Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить" alt="За 4 тура федерация наштрафовала Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1576403420963980.jpg" style="width: 750px; height: 394px;">



Когда динамовский экс-босс принял у руля АБФФ, многие опасались, что федерация будет принимать решения в пользу брестской команды. Однако на практике получается с точностью до наоборот. Александру Зайцеву частенько приходится платить за прегрешения своего клуба. При том немалые суммы для нашего футбола.

Впервые Зайцев открыл кошелек по итогам разбирательств по «делу Савицкого». «Динамо» настолько не устраивало решение федерации, что брестский босс пригрозил переходом клуба в иностранный чемпионат. Однако слова оказались блефом. «Бело-синие» остались в высшей лиге и заплатили за бывшего полузащитника «Немана» 265 тысяч долларов.

На этом перечисления из Бреста на счет федерации не закончились. По ходу сезона АБФФ несколько раз штрафовала клуб за поведение фанатов и футболистов. «Болельщики могут относиться ко мне как угодно, но когда с трибун на стадионе льется мат и прочая брань, это уже совсем другое. Мы будем за это наказывать, потому что на футбол приходит много детей – и они подобные выражения слышать не должны. То же самое касается пиротехники. Нельзя рубить сплеча, но когда клуб уже получил несколько предупреждений от федерации, он обязан реагировать, чтобы не доводить дело до дисквалификации стадиона и проведения матча без зрителей. Это не наша прихоть, вы сами знаете, что такова общеевропейская практика, отраженная в нормативных документах», – объясняет штрафы из Дома футбола Базанов.

На сколько опустел кошелек Зайцева по ходу сезона? Давай считать.



























