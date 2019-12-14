ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За 4 тура федерация наштрафовала Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить

15.12.2019 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2010 году Владимир Базанов стал руководителем брестского «Динамо». Команда из верхней части таблицы переместилась в нижнюю и начала испытывать финансовые трудности. Клуб даже успел пережить историю с временным изменением названия на «Брест». В 2012-м Базанов покинул «Динамо», чтобы через семь лет возглавить белфутбол.

Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить" alt="За 4 тура федерация наштрафовала Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2019/12/1576403420963980.jpg" style="width: 750px; height: 394px;">

Когда динамовский экс-босс принял у руля АБФФ, многие опасались, что федерация будет принимать решения в пользу брестской команды. Однако на практике получается с точностью до наоборот. Александру Зайцеву частенько приходится платить за прегрешения своего клуба. При том немалые суммы для нашего футбола.

Впервые Зайцев открыл кошелек по итогам разбирательств по «делу Савицкого». «Динамо» настолько не устраивало решение федерации, что брестский босс пригрозил переходом клуба в иностранный чемпионат. Однако слова оказались блефом. «Бело-синие» остались в высшей лиге и заплатили за бывшего полузащитника «Немана» 265 тысяч долларов.

На этом перечисления из Бреста на счет федерации не закончились. По ходу сезона АБФФ несколько раз штрафовала клуб за поведение фанатов и футболистов. «Болельщики могут относиться ко мне как угодно, но когда с трибун на стадионе льется мат и прочая брань, это уже совсем другое. Мы будем за это наказывать, потому что на футбол приходит много детей – и они подобные выражения слышать не должны. То же самое касается пиротехники. Нельзя рубить сплеча, но когда клуб уже получил несколько предупреждений от федерации, он обязан реагировать, чтобы не доводить дело до дисквалификации стадиона и проведения матча без зрителей. Это не наша прихоть, вы сами знаете, что такова общеевропейская практика, отраженная в нормативных документах», – объясняет штрафы из Дома футбола Базанов.

На сколько опустел кошелек Зайцева по ходу сезона? Давай считать.

За 4 тура федерация наштрафовала Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить

За 4 тура федерация наштрафовала Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить

За 4 тура федерация наштрафовала Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить

За 4 тура федерация наштрафовала Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить

За 4 тура федерация наштрафовала Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить

За 4 тура федерация наштрафовала Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить

За 4 тура федерация наштрафовала Брест на 15 тысяч долларов – снова Зайцеву платить

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В 2010 году Владимир Базанов стал руководителем брестского «Динамо». Команда из верхней части таблицы переместилась в нижнюю и начала испытывать финансовые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Составлен рейтинг самых эффективных гендиректоров мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник
15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика