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Белорусские хоккеисты выиграли Турнир шести наций в Венгрии

15.12.2019 08:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские хоккеисты выиграли Турнир шести наций в Венгрии
Фото из открытых источников

В Будапеште завершился хоккейный Турнир шести наций. В финале соревнований встречались сборные Беларуси и Франции. Наши игроки были сильнее – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Белорусские хоккеисты выиграли Турнир шести наций в Венгрии Хоккейный матч белорусов и украинцев закончился из-за нехватки вратарей

Ранее по ходу турнира белорусы на групповой стадии также обыграли соперников из Украины (4:1) и Южной Кореи (6:5 ОТ). В матче за третье место турнира японцы обыграли южнокорейцев (5:2), а в поединке за пятое место венгры были сильнее украинцев (4:2).

Отметим, что это второй турнир подряд, который выиграла национальная сборная по хоккею. В ноябре в Латвии белорусы выиграли Турнир четырех наций, где нашими соперниками были латвийцы, французы и словенцы.

 
 
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В финале соревнований белорусская сборная была сильнее французов.
 
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