Белорусские хоккеисты выиграли Турнир шести наций в Венгрии

Источник материала: Аргументы и факты

В Будапеште завершился хоккейный Турнир шести наций. В финале соревнований встречались сборные Беларуси и Франции. Наши игроки были сильнее – 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Ранее по ходу турнира белорусы на групповой стадии также обыграли соперников из Украины (4:1) и Южной Кореи (6:5 ОТ). В матче за третье место турнира японцы обыграли южнокорейцев (5:2), а в поединке за пятое место венгры были сильнее украинцев (4:2).

Отметим, что это второй турнир подряд, который выиграла национальная сборная по хоккею. В ноябре в Латвии белорусы выиграли Турнир четырех наций, где нашими соперниками были латвийцы, французы и словенцы.