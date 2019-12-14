Оппозиция Польши определилась со своим кандидатом на президентских выборах

















После объявления результатов Малгожата Кидава-Блоньская поблагодарила участников конвенции «Гражданской платформы».





«Мы начинаем большую игру, и я знаю, что мы ее выиграем. Я одержала победу над Ярославом Качиньским в Варшаве (на парламентских выборах, - прим. ред.), одержу победу и над Анджеем Дудой», - сказала кандидат в президенты от «Гражданской платформы».





Вице-спикер Сейма получила 345 из почти 500 голосов участников конвенции оппозиционной партии.





14 декабря, свою кандидатуру в президенты также выдвинул Владислав Косиняк-Камыш, глава «Польской крестьянской партии».





Напомним, президентские выборы в Польше пройдут в следующем году. Точная дата их проведения в настоящее время не установлена. Вероятнее всего, поляки выберут нового президента в мае.



