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Плохие новости: футуролог сделал прогноз на будущее, которое нас ждёт. В него возьмут не всех

15.12.2019 13:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Израильский футуролог Рой Цезана, исследователь Тель-Авивского университета и научный сотрудник Инициативы по робототехнике при Университете Брауна, дал интервью газете Haaretz. Эксперт рассказал, какое будущее нас ждет, и его прогноз – не самая приятная новость для большинства людей. Цезана считает, что миллионы рабочих мест сократятся, а разрыв между теми, кто может позволить себе покупать «умную» технику, и теми, кто ее производит или недостаточно обеспечен, – расширится. Мы приводим основные (и тревожные – бр-р-р!) тезисы из рассуждений футуролога.

Главное – не то, появятся ли новые профессии

«Самые важные и интересные вопросы связаны не с тем, будут ли создаваться новые рабочие места, а с тем, как быстро исчезнут старые рабочие места и откроются новые. Или с какой скоростью возникнут задачи, требующие рабочих мест, которые удвлетворят спрос на новые экспертизу и навыки. Быстрота «отмирания» старых задач и рождения новых ошеломляет».

Будущее, которое корпорации предлагают уже сегодня, – избирательно. В него попадут не все

«Во всех отчетах консалтинговой фирмы McKinsey говорится о техническом прогрессе. Чтобы ему соответствовать, нужно повышать квалификацию и навыки адаптации, развивать образ мышления предпринимателя, все время ищущего [дополнительные] возможности. Все эти лозунги, которые распространяют крупные международные компании, замечательны. И этому есть причина: портрет типичного сотрудника в таких организациях – это портрет молодого работника, который учится непрерывно. Но исследователи, с удовольствием призывающие обучаться всю жизнь, не задаются вопросом, подходит ли это для всех.

Мы не говорим о 45-летнем человеке, который потерял работу, и никто больше не хочет его навыков. Конечно, есть люди, которые способны изучать новые вещи в любом возрасте. Но сколько таких людей? Большинство из тех, кому за 50 лет, думают, что выучили уже достаточно. Они уверены, что заслуживают того, чтобы наслаждаться плодами своих усилий и посеянными семенами».

Люди вынуждены уходить в сферу услуг. Но и там всё довольно пессимистично

«Мы наблюдаем продолжающийся рост поляризации рынка труда. За последнюю сотню лет технологии создали много новых рабочих мест, но это привело к тому, что те, у кого есть опыт в точных науках, зарабатывают значительно выше, чем те, кто обходится более низким уровнем квалификации. Это – результат постоянного притока специалистов среднего звена, чьи рабочие места исчезают из-за автоматизации.

Хотим ли мы стать обществом с колоссальным неравенством – мизерным числом сверхбогатых и огромным количеством бедных, как это есть в США? <...> Условный завод, где в прошлом году была тысяча человек, сегодня нуждается только в сотне. Люди, которые в прошлом выполняли те же задачи, что и машины, должны заново трудоустраиваться. И они выбирают сферу услуг – например, Uber или сдачу квартир в аренду.

Меж тем зарплаты тех, кто работает в сфере услуг, резко падают – иногда на четверть от предыдущих. Когда не один, а множество людей ощущают эту разницу, речь идет уже об экономическом кризисе. 60% продаж большинства компаний приходится на широкую аудиторию, и если она не в состоянии купить новый компьютер, вся экономика погружается в кризис».

Читайте по теме: 70 новых профессий, которые заменят ваши через пять лет. Выбирайте, пока есть время!

 
Теги: Новости
 
 
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Израильский футуролог Рой Цезана, исследователь Тель-Авивского университета и научный сотрудник Инициативы по робототехнике при Университете Брауна, дал...
 
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