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Белоруска не вошла в топ-5 конкурса «Мисс мира», победила девушка из Ямайки

15.12.2019 13:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белоруска не вошла в топ-5 конкурса «Мисс мира», победила девушка из Ямайки
Анастасия Лавринчук. © / Фото: / Onliner.by

В Великобритании выбрали победительницу престижного конкурса красоты «Мисс мира – 2019». Ею была признана Тони-Энн Сингх из Ямайки. В топ-5 также вошли девушки из Нигерии, Бразилии, Индии и Франции. Всего в конкурсе участвовали представительницы из 112 стран.

Белоруска не вошла в топ-5 конкурса «Мисс мира», победила девушка из Ямайки
Фото: Reuters

Беларусь на конкурсе представляла 19-летняя Анастасия Лавринчук. Наша девушка попала в число самых спортивных участниц и вошла в топ конкурса Head to Head Challenge.

Белоруска не вошла в топ-5 конкурса «Мисс мира», победила девушка из Ямайки Белоруска Мария Василевич вошла в топ-5 конкурса красоты «Мисс мира»

Напомним, в прошлом году белорусская участница Мария Василевич вошла в число пяти финалисток конкурса и завоевала титул «Мисс мира Европа». Не так давно Мария Василевич стала депутатом.

«Мисс мира» – старейший и престижнейший конкурс красоты – проводится с 1951 года. В последние годы организаторы делают акцент на идею «красоты с пользой», уделяя большое внимание благотворительным проектам конкурсанток.

Победительница «Мисс мира – 2019» получит денежный приз, но по условиям контракта отдаст его на благотворительность. Ей также достанется корона, оплата квартиры на год в Лондоне и обязанность принимать участие в благотворительных акциях до следующего конкурса.

 
 
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