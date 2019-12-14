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Снова трагедия с автобусом: в Непале автобус с паломниками упал в пропасть с высоты 500 метров

15.12.2019 12:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По меньшей мере 14 человек погибли, еще 16 пострадали в результате аварии автобуса, произошедшей в воскресенье в центральной части Непала.



Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных властей.

"12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы", - заявил представитель местной полиции.

Автобус направлялся из популярного туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду. В салоне находились 32 человека.

По данным правоохранителей, авария произошла, когда водитель, перевозивший паломников из индуистского религиозного места в Калинчоуке, потерял управление, автобус упал с высоты около 500 метров. Власти сообщили, что число жертв может увеличиться.
 
 
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По меньшей мере 14 человек погибли, еще 16 пострадали в результате аварии автобуса, произошедшей в воскресенье в центральной части Непала.
 
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