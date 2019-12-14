Служба безопасности президента регулярно поставляет кадры для белспорта

За последние недели служба безопасности президента несколько раз мелькала в прессе в контексте белорусского спорта. Один экс-сотрудник охраны главы государства Павел Степанов получил должность гендиректора «Чижовка-Арены», а другой, бывший вице-президент НОК Андрей Асташевич, по неофициальной информации находится под следствием из-за махинаций с премиями в период работы директором «Раубичей.





Впрочем, это далеко не единственные примеры взаимодействия службы безопасности президента и спорта. Александр Лукашенко часто доверяет ключевые позиции в отечественном спорте представителям своей охраны. Расскажем о всех кейсах подробнее.









Андрей Асташевич

Директор спорткомплекса «Раубичи» (2004-2017)





Первый вице-президент НОК (2017-2019)





До 18 лет Асташевич играл в хоккей за «Юность», после чего ушел в армию в 1990 году. Со временем его перевели в службу безопасности президента. В 1997-м Асташевич оказался в президентской хоккейной команде. Бывший хоккеист «Юности» стал настоящим лидером: играл в одном звене с Лукашенко и получил нашивку капитана. Асташевич вместе с Лукашенко был главным старожилом команды. Правда, бывшего вице-президента НОК не видели на коньках с последнего Рождественского турнира.





В 2004-м Асташевич покинул службу безопасности и возглавил РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи», где проработал 13 лет. За это время спорткомплекс реконструировали. По разным оценкам, работы обошлись бюджету в 60-75 миллионов долларов.









После «Раубичей» в 2017 году силовик пошел на повышение, став первым вице-президентом НОК, который возглавляет Лукашенко. Но на новом месте работы Асташевич долго не задержался. Весной 2019-го он неожиданно покинул свой пост в НОКе, уступив его старшему сыну Лукашенко Виктору. Тогда же появилась информация, что к спортивному функционеру возникли вопросы со стороны правоохранительных органов. Подробности дела появились во вторник.





TUT.BY со ссылкой на свои источники сообщил, что у следователей возникли вопросы к размеру премий, которые выписывал Андрей Асташевич себе и некоторым подчиненным, будучи директором спорткомплекса «Раубичи». «Сумма, которую нужно было вернуть, исчислялась шестью нулями. Им дали понять, если гасите, то дело закрывается. Но только премиями дело может не ограничиться. Потому что велась проверка по поводу реконструкции спорткомплекса. Туда государство вложило серьезные средства», − пишет TUT.BY.





Как отмечает портал, Асташевич и другие фигуранты дела находятся на свободе.

Юрий Бородич

Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (1997-2001)





Председатель БФСО «Динамо» (2004-2013)





Председатель наблюдательного совета минского «Динамо» (2010-2013)













Начальник группы «Альфа» КГБ стал вторым в истории руководителем службы безопасности президента. Этот пост он занял в 1995-м, сменив Вячеслава Королева. Через два года Юрий Бородичу доверили и хоккейную федерацию. 1998-м он покинул охрану и стал официальным представителем КГБ Беларуси при ФСБ России и Антитеррористическом центре СНГ. На этой должности офицер проработал 15 лет.









В ФХРБ Бородич задержался ненадолго, покинув руководящую должность в 2001-м. Однако спорт силовик не оставил. Через три года Бородич возглавил БФСО «Динамо», был членом исполкома НОК, а со временем стал и председателем наблюдательного совета хоккейного «Динамо». Руководитель всегда находился рядом с командой, даже отправлялся вместе с ней на выездные серии. При Бородиче клуб впервые пробился в плей-офф КХЛ, а сам председатель мечтал вывести минчан на самоокупаемость. В середине сезона-2012/13 Лукашенко грозил, что если Бородич провалит динамовский проект, то «пойдет мести улицу». «Зубрам» не хватило всего два очка, чтобы выйти в плей-офф, − и Бородич подал в отставку весной 2013-го. Под конец работы функционер зарубился с другим силовиком − первым вице-президентом НОК Игорем Рачковским (генерал-майором пограничных войск). Тогда же Бородич покинул и БФСО «Динамо».





В марте следующего года глава экс-глава службы безопасности жаловался: «Знаю, как финансировать хоккейный или гандбольный клуб без бюджетных средств, но нам не дали осуществить планы». Через несколько месяцев Бородич рассказал, что БФСО «Динамо» оказалась на грани развала. Также силовик засветился в Белорусской федерации гандбола, где был заместителем Владимира Коноплева. Последние годы возле фамилии Бородич ходили различные слухи: в 2014-м говорили, что может возглавить Министерство спорта и туризма или вернуться в хоккейное «Динамо». Но дальше разговоров дело не дошло.

Владимир Наумов









Председатель Федерации хоккея Республики Беларусь (2001-2009)





Уроженец Смоленска стал начальником службы безопасности президента в начале 1999 года, когда пришел туда из специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз». Однако в охране главы государства Владимир Наумов проработал недолго. Через полтора года его назначили министром МВД. Прошло чуть больше года и в нагрузку главному милиционеру страны дали еще один пост − в ноябре 2001-го он возглавил белорусских хоккей.





По мнению Владимира Бережкова, это было время, когда в хоккей вкладывались огромные деньги и никто не мог противостоять этому, потому что федерацию возглавлял министр МВД: «Министерство спорта не могло ничего возразить, ведь хоккеем управлял целый министр внутренних дел. Кто пойдет против него, завтра ненароком может оказаться за решеткой. Хоккеем начали управлять деньгами и административным ресурсом». При Наумове начали строить «Минск-Арену» и «Чижовка-Арену», а «Динамо» дебютировало в КХЛ. Но своим главным достижением на посту руководитель МВД считает получение права на проведение ЧМ-2014.





Весной 2009 года Лукашенко принял отставку Наумова с должности министра МВД по состоянию здоровья. К концу года освободилось и место руководителя ФХРБ. После отставки Наумов уехал в Москву, где занимается бизнесом. В Минске экс-глава белхоккея практически не появляется.

Геннадий Невыглас









Председатель Белорусской федерации футбола (2003-2011)





Зампредседателя Госпогранкомитета Геннадий Навыглас возглавил службу безопасности президента через два месяца после отставки Наумова. Правда, долго проработать ему не удалось. В 2001-м Невыгласа назначили госсекретарем Совета безопасности. Находясь на этой должности, в марте 2003-го Геннадий Николаевич принял белфутбол, у руля которого сменил Григория Федорова.





При Невыгласе белорусский футбол претерпел изменения. В стране начали строить искусственные поля (правда, за деньги УЕФА и ФИФА), появился футбольный манеж, впервые главным тренером сборной стал иностранный специалист Бернд Штанге, а президент подписал указ о поддержке клубов. Даже началась проработка создания футбольного канала, которая закончилась ничем. Иногда Невыглас становился на сторону фанатов в конфликтах с правоохранительными органами. Именно при нем стали постепенно переходить к привлечению стюардов на матчах.





В марте 2011-го на отчетно-выборной конференции АБФФ Невыглас снял свою кандидатуру на голосовании, о чем сожалел Штанге. Пост руководителя федерации занял заместитель премьер-министра Сергей Румас. Что же касается государственной службы, то в 2006 году Невыглас принял Администрацию президента, где проработал два с половиной года. После АБФФ Невыглас пять лет работал заместителем госсекретаря ОДКБ, а сейчас находится на пенсии.

Сергей Ковальчук









Министр спорта и туризма (2018 − настоящее время)





В спортивном ведомстве не привыкать к руководителю-силовику. Прежнего руководителя, пожарника Александра Шамко отстранили от работы на шестой день Олимпиады-2018. После Игр вакантный пост занял Сергей Ковальчук, начальник одного из отделов службы безопасности президента, где работал последние 14 лет.





Танкист был, сейчас – артиллерист. С каким образованием в Беларуси можно стать министром спорта?





Бывший министр спорта и туризма Юрий Сиваков назвал это назначение наказанием. Сам же Ковальчук никогда прежде в спорте замечен не был. Из увлечений министра известно о любви к бильярду, которому в Минспорта сейчас уделяется особое внимание.





Ковальчук постоянно говорит, что ситуацию в спорте нужно исправлять ситуацию в лучшую сторону. Но, судя по критике Лукашенко, это не особо получается. Впервые публично министру досталось на прошлогоднем совещании в НОК по вопросам развития летних видов спорта. «Я хочу предупредить министра спорта: блеснул при назначении на горизонте – и тишина. За государственную собственность ответишь головой. Главная задача – объекты, где должны заниматься спортсмены. Это должно быть в идеальном состоянии. У нас море чиновников, бездельников во дворцах спорта и в залах, которые ни черта не делают. Даже на работу не ходят», – предупредил президент.





Олимпиады традиционно являются мерилом успешности работы министра спорта. У Ковальчука впереди первое испытание в лице Токио-2020. Хотя одну проверку министр уже прошел – Лукашенко остался доволен проведением Европейских игр.

Павел Степанов









Генеральный директор «Чижовка-Арена» (2019 − настоящее время)





С начала октября «Чижовка-Арена» находилась без руководителя. Главу дворца Алексея Прокоповича отправили управлять «Минск-Ареной» вместо Николая Ананьева. Однако вакантный пост на арене в Чижовке не долго оставался незанятым. 14 ноября Ковальчук подписал приказ о назначении на свободную должность еще одного представителя службы безопасности президента Павла Степанова.









Новый глава «Чижовка-Арены» родился в Украине и там же закончил военно-инженерное училище. В «Алмазе» и службе безопасности президента работал до 2018-го, после чего ушел в запас. Но без работы Степанов не остался. Силовик возглавил отдел технических средств управления безопасности фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года». Собственно, это и есть весь опыт работы Степанова в спорте.





Фото: Tribuna.com, МВД РБ, Минспорта, «Чижовка-Арена»







