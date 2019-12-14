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Как пользоваться пиротехникой?

15.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Фейерверки, салюты и прочие пиротехнические зрелища способны вызвать слезы счастья, подчеркнуть торжественность и просто порадовать своей красотой. В самые волшебные дни в году как для детей, так и для взрослых пиротехника становится опасной игрушкой. Чтобы избежать трагедий и неприятностей, буда-кошелевские спасатели предлагают изучить требования безопасности.

Как пользоваться пиротехникой?

Что нужно знать
Чтобы приобрести качественный товар, необходимо обращаться в специализированные магазины, а при покупке спрашивать у продавцов сертификат соответствия на реализуемые пиротехнические изделия (к слову, таковой выдается на срок не более 3 лет). Каждое изделие должно находиться в заводской потребительской таре и содержать соответствующую инструкцию по применению на русском или белорусском языках, которая должна отличаться информацией о хранении, гарантийном сроке и дате изготовления, предупреждении об опасности пиротехнического изделия, действиях в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций. Обратите внимание на то, чтобы упаковка изделия не была поврежденной.

Как хранить
До момента использования нужно обеспечить правильное хранение фейерверков. Лучшее условие – сухое и прохладное место, не находящееся в непосредственной близости от источников огня и газовых приборов. Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на подоконниках, балконах, на целый день во дворе. Под прямыми солнечными лучами вещества, которые содержатся в той же петарде, могут воспламениться. Ни в коем случае не допускать применения пиротехнических изделий с явными дефектами и повреждениями, а также их сушку на батареях отопления, обогревателях. Даже простая транспортировка требует повышенной осторожности, так как некоторые вещества могут сдетонировать от сильного удара. Не стоит носить петарды в карманах, играть с ними, использовать не по назначению.

Где запускать
Ввиду того, что траекторию полета пиротехнического изделия предугадать нельзя, оно может запросто залететь на балкон ближайшего дома или даже попасть через форточку в квартиру и вызвать возгорание. Следовательно, при использовании пиротехники нужно отойти на безопасное расстояние от зданий и сооружений, а также автомобилей. Лучше всего это делать на пустыре, при этом следите за тем, чтобы рядом не было случайных прохожих. Нельзя использовать пиротехнику в общественных местах (площади, парки, тротуары). Не лишним будет еще раз ознакомиться с инструкцией. Запускать изделие при сильном ветре, разрешать его использовать детям категорически запрещено.

Если фейерверк не оправдал ожиданий, ни в коем случае не стоит пытаться его «реанимировать». Батарея, петарда или одиночный салют могут сработать в самый неподходящий момент в руках или в непосредственной близости от людей.
Во время запуска салютов специалисты рекомендуют всегда держать под рукой воду. Во-первых, она поможет быстро устранить внезапное возгорание, а во-вторых, в ней стоит смачивать все сработавшие фейерверки на случай, если внутри остались взрывчатые и горючие вещества.

При неумелом обращении опасными могут оказаться даже бенгальские огни. Прогорев, магниевый состав, которым покрыта палочка, сохраняет очень высокую температуру. Он может не только повредить, но и воспламенить мебель, а тем более салфетки. После использования бенгальскую свечку тоже нужно опустить в стакан с водой.
Особое внимание хотелось бы обратить на поведение взрослых. Как правило, родители зачастую на глазах у детей запускают фейерверки, петарды. А это грубейшее нарушение правил пожарной безопасности. Ребятам необходимо разъяснить и то, что не следует покупать пиротехнику из-под полы, ради шутки забрасывать петарды друг другу в капюшоны, бросать их под ноги прохожих. Зачастую ребенок поджигает петарду и бросает ее на землю, но она не взрывается. Следующее действие предсказуемо – опасная игрушка взрывается в его руках. Результат всегда печальный: трудно поддающиеся лечению ожоги и травмы. А если в руке взрывается ракета, то дело оборачивается более серьезными последствиями – ампутацией пальцев, инвалидностью до конца жизни.

Почему происходят трагедии
С одной стороны, некачественная пиротехника, с другой – невнимательность и беспечность людей. Ведь всем хочется праздника, а вот безопасность отходит на второй план.
При встрече 2018 года с 28 декабря по 3 января в Беларуси за медпомощью в результате применения пиротехники обратились 64 человека, 18 из них потребовалась госпитализация. Среди пострадавших были дети. В Брестской области 11-летний мальчик пытался сделать из спичек взрывной пакет и получил рваную рану кисти. У 14-летнего подростка в руках взорвалась петарда, в итоге – травма кистей. Подобный случай произошел с ребенком 2004 года рождения: вскрывая петарду, получил термический ожог кистей. Пятилетний малыш обжег руки предплечья и грудной клетки в результате применения пиротехники, а четырехлетний – термический ожог правого предплечья (до 5% тела) – в него попал салют. Под Минском 31 декабря в новогоднюю ночь после взрыва петарды у 10-летнего мальчика оторвало фалангу пальца. В Гомеле при встрече Нового года пострадали 5 человек от пиротехники, самому младшему было 4 года: ребенок смотрел за тем, как взрослые запускают фейерверк.

Как пользоваться пиротехникой?
Инфографика «Авангарда»

 

Подготовила
Галина ГОРБАЧ

 

 
Теги: Гомель
 
 
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Фейерверки, салюты и прочие пиротехнические зрелища способны вызвать слезы счастья, подчеркнуть торжественность и просто порадовать своей красотой. В...
 
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