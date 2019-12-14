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В Гомеле водитель Mercedes долго выезжал с парковки, помял другое авто и скрылся

15.12.2019 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле водитель Mercedes помял припаркованный автомобиль и уехал. Видео момента ДТП опубликовало сообщество «ЧП Гомель».

Сообщается, что инцидент произошел днем 14 декабря на улице 70 лет БССР. На видео водитель иномарки выезжает с парковки и задевает стоящий Renault, после чего уезжает.

 
Теги: Гомель
 
 
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На видео водитель иномарки выезжает с парковки и задевает стоящий Renault, после чего уезжает.
 
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