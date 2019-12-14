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Белорусские биатлонистки соревнуются в преследовании на этапе КМ. Онлайн гонки

15.12.2019 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женская программа второго этапа Кубка мира по биатлону завершится гонкой преследования на 10 километров.


Фото: Дарья Бурякина

Первой будет стартовать итальянка Доротея Вирер. В первой десятке также Ингрид Тандреволд (+0.06), Светлана Миронова (+0.18), Паулина Фиалкова (+0.22), Ханна Оберг (+0.24), Люция Харватова (+0.29), Марте Ройзеланд (+0.32), Тириль Экхофф (+0.34), Валентина Семеренко (+0.35) и Анаис Бескон (+0.38).

Беларусь будет представлена тремя спорстменками. Анна Сола стартует 30-й (+1.13), Ирина Кривко — 33-й (+1.17), Динара Алимбекова — 34-й (+1.21).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Женская программа второго этапа Кубка мира по биатлону завершится гонкой преследования на 10 километров.
 
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