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Человек-ДТП? Сын Валерии попал в третью аварию за неделю

15.12.2019 13:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью за неделю аварию. Об этом он сам сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Сын Валерии Арсений (справа)
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то», — написал он, выложив в сторис видео с места очередного ДТП.

При этом молодой человек подчеркнул, что автомобили лишь слегка задели друг друга и участники аварии решили не вызывать сотрудников ГИБДД. По словам Шульгина, его машина получила легкие повреждения. «Только рамку номерную надо поменять», — пояснил он.


Первое ДТП с участием Арсения Шульгина произошло 8 декабря. Его автомобиль занесло, когда он со своей девушкой ехал из Москвы в Санкт-Петербург по трассе М-11 «Нева». 13 декабря сын Валерии снова попал в аварию: в такси, на котором он ехал, выписавшись из больницы после предыдущего ДТП, врезался автобус, пишет lenta.ru
 
 
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Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью за неделю аварию. Об этом он сам сообщил в своем Instagram-аккаунте.
 
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