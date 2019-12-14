В возрасте 50 лет умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 14 декабря на 51 году жизни умер один из лучших хоккеистов в истории страны Владимир Цыплаков, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В его послужном списке был 331 матч в Национальной хоккейной лиге. Также спортсмен выступал в форме минского «Динамо» и «Юности», ярославского «Торпедо», казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.



Фото: hockey.by

Владимир Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом страны.

После окончания карьеры игрока работал тренером.