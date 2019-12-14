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В возрасте 50 лет умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 14 декабря на 51 году жизни умер один из лучших хоккеистов в истории страны Владимир Цыплаков, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
В его послужном списке был 331 матч в Национальной хоккейной лиге. Также спортсмен выступал в форме минского «Динамо» и «Юности», ярославского «Торпедо», казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.
Владимир Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом страны.
После окончания карьеры игрока работал тренером.
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Новости Беларуси. 14 декабря на 51 году жизни умер один из лучших хоккеистов в истории страны Владимир Цыплаков, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. В его...
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