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Резидент СЭЗ «Минск» инвестирует €1 млн в производство стройматериалов
Источник материала: Партизан
В СЭЗ "Минск" прошел регистрацию новый резидент - российско-белорусская компания "Гидроизолстрой".
Компания станет уже 14-м резидентом СЭЗ. "Гидроизолстрой" планирует освоить выпуск новых видов продукции, применяемых в строительной отрасли. Основными потребителями товаров станут строительные компании Беларуси и ближнего зарубежья.
Проект будет реализован на территории промзоны "Шабаны". Объем инвестиций составит не менее 1 млн евро.
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В СЭЗ "Минск" прошел регистрацию новый резидент - российско-белорусская компания "Гидроизолстрой".
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