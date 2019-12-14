В Солигорском районе в результате ДТП погибла пассажирка маршрутки

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 15 декабря около 7 часов утра. По автодороге «Ратково – Солигорск» возле деревни Кулаки столкнулись маршрутка и «Газель».

Как пояснила официальный представитель МВД Беларуси Ольга ЧЕМОДАНОВА со ссылкой на ОГАИ Солигорского РОВД, от удара микроавтобус «Фольксваген» съехал в левый кювет и врезался правой стороной в дерево. Туда же съехала и «Газель».

В результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка маршрутного такси. Травмы получили оба водителя и двое пассажиров «Фольксвагена», они доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.