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В Солигорском районе в результате ДТП погибла пассажирка маршрутки

15.12.2019 14:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Солигорском районе в результате ДТП погибла пассажирка маршрутки
МВД Республики Беларусь

Как стало известно, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 15 декабря около 7 часов утра. По автодороге «Ратково – Солигорск» возле деревни Кулаки столкнулись маршрутка и «Газель».

В Солигорском районе в результате ДТП погибла пассажирка маршрутки В ДТП на МКАД пострадал пассажир, водитель пытался скрыться

Как пояснила официальный представитель МВД Беларуси Ольга ЧЕМОДАНОВА со ссылкой на ОГАИ Солигорского РОВД, от удара микроавтобус «Фольксваген» съехал в левый кювет и врезался правой стороной в дерево. Туда же съехала и «Газель».

В результате ДТП погибла 50-летняя пассажирка маршрутного такси. Травмы получили оба водителя и двое пассажиров «Фольксвагена», они доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

 
 
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