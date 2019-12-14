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Джигурда попросил вид на жительство в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Никита Джигурда дал экспрессивное интервью, в котором среди прочего сказал, что хотел бы получить вид на жительство в Беларуси. Запись интервью
— Для меня Беларусь как родная мама, — сказал Джигурда. — Я здесь первый фильм снимал… «Супермен поневоле или эротический мутант», как раз здесь все это было. 91, 92, 93 годы. Фильм был первый вообще эротический… И вот заявление делаю: хочу, хочу вид на жительство в Республику Беларусь. Прилетел к вам на съемку новогоднего огонька. (Рычит) Новогодний огонек!
Актер рассказал о и своих связях с нашей страной.
— Я спивав писни билоруською мовою. В мене цикл писень на вирши Янки Купалы, я сделал перевод. <…> У меня есть пара женщин, которые владеют белорусским языком. Более того, моя кума из Беларуси, более того, моя бабка… В Житомире мой дед был внебрачным сыном графа Погорженского и белоруски. Очень благодарен за приглашение на новогодний огонек, я вас люблю!
Джигурда не сообщил, какие еще шаги он предпринял для получения белорусского вида на жительство. Сейчас публичного заявления по телевидению недостаточно.
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Джигурда не сообщил, какие еще шаги он предпринял для получения белорусского вида на жительство.
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