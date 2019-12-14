Городская свалка. Что будет с полигоном «Прудище», который уже отработал своё









Полигон исчерпал ресурс и должен быть закрыт. Это установили еще в июне, когда «Прудище» обследовали представители Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минского городского жилищного хозяйства и «Экореса».





— Полигон эксплуатировали с 1968 года. Он достиг той отметки, после которой использовать его небезопасно, — уточнила начальник отдела контроля за обращением с отходами Мингоркомприроды Елена Авраменко.





С 9 сентября прием отходов прекратили и стали готовить объект к выводу из эксплуатации. Предприятиям, пользовавшимся им, предложили вывозить отходы на полигон «Тростенецкий». С 4 октября «Прудище» выведено из эксплуатации по решению Мингорисполкома.









Сейчас «Экорес» выполняет на объекте работы по перекрытию последнего пласта отходов наружным изолирующим слоем грунта. Впереди рекультивация территории полигона. Ее выполнят по отдельному проекту, который разработают после экологических исследований и определения на их основе возможности дальнейшего целевого направления использования этого участка.



