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На молодёжном ЧМ по хоккею победила сборная Австрии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершается молодёжный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путевка в элиту мирового хоккея достаётся команде Австрии. Сборная этой страны обыграла сверстников из Словении. Эта победа и позволила команде попасть в элитный дивизион.
Беларусь не первый раз организовывает турнир такого уровня. В 2014-м Минск впервые принял чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.
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Новости Беларуси. В Минске завершается молодёжный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путевка в элиту мирового...
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