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На молодёжном ЧМ по хоккею победила сборная Австрии

15.12.2019 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершается молодёжный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На молодёжном ЧМ по хоккею победила сборная Австрии

Путевка в элиту мирового хоккея достаётся команде Австрии. Сборная этой страны обыграла сверстников из Словении. Эта победа и позволила команде попасть в элитный дивизион. 

На молодёжном ЧМ по хоккею победила сборная Австрии

Беларусь не первый раз организовывает турнир такого уровня. В 2014-м Минск впервые принял чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе. 

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершается молодёжный чемпионат мира в первом дивизионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путевка в элиту мирового...
 
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