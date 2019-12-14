Три меморандума о сотрудничестве подписала Гродненская область с туристическими организациями Польши

Источник материала: Вороновская газета





Гродно подписан меморандум о сотрудничестве между управлением спорта и туризма облисполкома и туристическими организациями Польши.

С польской стороны меморандум подписали руководители Туристической Палаты Республики Польша, Дольносленской туристической палаты и Туристической палаты Варшавы.





Подписание состоялось на встрече представителей туриндустрии Польши с руководством управления спорта и туризма Гродненского облисполкома и туроператорами области.

Встреча прошла в рамках рекламного тура, организованного для представителей туристического бизнеса Республики Польша в связи с расширением с 10 ноября 2019 года безвизовой территории на всю Гродненскую область.



– Этот рекламный тур – хороший способ заявить о туристическом потенциале региона, рассказать о возможности побывать в Гродненской области без визы. На Гродненщине находится 75 процентов объектов историко-культурного наследия Беларуси. Уверена, что они заинтересуют польских туристов. Мы предлагаем им различные виды туризма – от экологического до охотничьего, – отметила заместитель начальника управления спорта и туризма облисполкома Татьяна Лидяева.

Она также рассказала, что в области в будущем году намечено ввести в эксплуатацию семь гостиниц на более чем 500 мест, в том числе в Новогрудке, Лиде, Сморгони. В июне в Гродненском районе введут в эксплуатацию дворцово-парковый комплекс «Святск» с гостиницей на 50 мест. Так что проблем с размещением туристов не будет.







– Мы постарались, чтобы рекламный тур был насыщенным. Пригласили в основном туроператоров, которые мало знакомы с Гродненщиной, чтобы они смогли убедиться, что путешествовать по нашему краю интересно. Следующий рекламный тур для польских туроператоров запланировали провести весной, – рассказал руководитель компании «Топ-Тур» Иван Чура.

По словам председателя Туристической Палаты Республики Польша Марека Цехановского, польским туристам в Гродненской области интересны объекты исторического наследия – замки, дворцы и другие достопримечательности. Жители соседней страны в последнее время стали выбирать для отдыха и лечения белорусские санатории.



– Думаю, есть смысл дальше развивать рекреационный туризм (сплав на байдарках по рекам и озерам, посещение Беловежской пущи), велотуризм иагротуризм. Это будет способствовать тому, что большее число поляков захотят приехать в безвизовую зону, чтобы познакомиться с Беларусью, – считает Марек Цехановски.

безвизового режима на территории области. На встрече презентованы новые туристические маршруты, представлена информация о туристических возможностях региона и особенностяхна территории области.





Польский вектор в сотрудничестве задан не случайно. С начала года регион посетили более 115 тысяч безвизовых туристов. Около 30 процентов из них – поляки.





Участие в рекламном туре приняли 37 представителей туристического бизнеса из Западной и Центральной Польши. Ранее представители фирм-участниц не работали на данном направлении, это стало возможно при распространении безвизового режима навесь регион. За время поездки по области туроператоры посетили достопримечательности Кореличского, Лидского, Щучинского, Гродненского районов и города Гродно.





Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/