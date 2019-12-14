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В Молодечно начнут производить грузовые контейнры

15.12.2019 16:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ОАО «Белагромаш» зарегистрировалось как резидент СЭЗ «Минск» и будет реализовывать свой инвестиционный проект на территории Молодечненского завода металлоконструкций.


Компания стала 15-м резидентом СЭЗ, зарегистрированным в этом году. По инвестпроекту «Создание производства железнодорожных контейнеров в СЭЗ «Минск» в Молодечно будут изготавливать специализированные стальные контейнеры для транспортировки конкретных грузов.

Инновационные свойства продукции позволят повысить скорость погрузки и разгрузки товаров: новые контейнеры можно будет поднимать с одного вида транспорта на другой, например, с железнодорожной платформы на автомобильную или наоборот. Кроме того, снизятся расходы на упаковку и увеличится безопасность перевозки грузов.


Основным заказчиком контейнеров является иностранная компания, поэтому новое производство будет максимально экспортно ориентированным.
 
Теги: Минск
 
 
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ОАО «Белагромаш» зарегистрировалось как резидент СЭЗ «Минск» и будет реализовывать свой инвестиционный проект на территории Молодечненского завода...
 
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