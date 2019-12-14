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«У неё свои съёмки». Полина Гагарина показала, как её дочь танцует дома у новогодней ёлки

15.12.2019 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Полина Гагарина вовсю готовится к новогодним праздникам. Певица уже нарядила елку у себя дома.  

Снимок Гагарина опубликовала на странице в Instagram. Около украшенного символа Нового года танцевала дочка певицы – 2-летняя Мия.  

«У неё свои съёмки». Полина Гагарина показала, как её дочь танцует дома у новогодней ёлки
Фото: instagram.com/gagara1987 

Полина Гагарина:  
Поставили нашу красавицу. В этом году она получилась особенно теплой, нежной и очень стильной! Водили хороводы с Миюшей, пели песни, выходной удался на славу.  

«У неё свои съёмки». Полина Гагарина показала, как её дочь танцует дома у новогодней ёлки
Фото: instagram.com/gagara1987  

Певица редко публикует кадры с дочкой в соцсетях. Подписчики умилились трогательному видео с девочкой и отметили, что она очень выросла.    

Максим Галкин пошутил, что у ребенка свои новогодние концерты. «Счастье! И у нее свои съемки на Огоньке».

Это стоит увидеть! Полина Гагарина спела перед многотысячным залом под аккомпанемент 11-летнего сына (читать далее).   

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Новости России. Полина Гагарина вовсю готовится к новогодним праздникам. Певица уже нарядила елку у себя дома.   Снимок Гагарина опубликовала на странице в Instagram....
 
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