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«У неё свои съёмки». Полина Гагарина показала, как её дочь танцует дома у новогодней ёлки
Источник материала: СТВ
Новости России. Полина Гагарина вовсю готовится к новогодним праздникам. Певица уже нарядила елку у себя дома.
Снимок Гагарина опубликовала на странице в Instagram. Около украшенного символа Нового года танцевала дочка певицы – 2-летняя Мия.
Полина Гагарина:
Певица редко публикует кадры с дочкой в соцсетях. Подписчики умилились трогательному видео с девочкой и отметили, что она очень выросла.
Максим Галкин пошутил, что у ребенка свои новогодние концерты. «Счастье! И у нее свои съемки на Огоньке».
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Новости России. Полина Гагарина вовсю готовится к новогодним праздникам. Певица уже нарядила елку у себя дома. Снимок Гагарина опубликовала на странице в Instagram....
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