Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня, 15 декабря 2019 года, в австрийском Хохфильцене на 2-м этапе биатлонного Кубка мира прошел женский пасьют. Смотреть результаты и видео гонки преследования у женщин онлайн!

▶ Видеотрансляция гонки преследования у женщин в записи (15.12.2019)

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☑ Кубок мира по биатлону в Хохфильцене. Итоги женской гонки преследования – 10 км (Пасьют)

Победу одержала Тириль Экхофф. Норвежка ни разу не промахнулась и выиграла у Ханны Оберг 25 секунд. Замкнула тройку призеров Ингрид Тандреволд.

Для Тириль Экхофф эта победа стала седьмой в карьере, всего у нее 18 подиумов (7-3-8).

Доротея Вирер, которая стартовала с первой позиции, пришла к финишу девятой.

Лучший результат у белорусок показала Ирина Кривко, которая стартовала 33-й и пришла к финишу 26-й, допустив два промаха. Анна Сола, промахнувшаяся в общей сложности семь раз, финишировала на 52-й, Динара Алимбекова с четырьмя промахами завершила гонку на 53-м месте.