Почти треть Канады сделают заповедником?





Reuters





сообщает "Громадское". Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру окружающей среды и климатических изменений Джонатану Уилкинсону,"Громадское".





"Вам предстоит работать с министром рыболовства, океанов и береговой охраны для выполнения амбициозного плана защиты 25% сухопутной территории и 25% морей Канады до 2025 года", — говорится в документе.









По мнению Трюдо, этот план "должен основываться на науке, знании коренных народов и учитывать местные взгляды".





Кроме того, министру окружающей среды поручено "устанавливать пятилетние юридически обязывающие цели по выбросам, которые основаны на рекомендациях экспертов и консультациях с гражданами".



