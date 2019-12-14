Трос вместо вертолета и одна Снегурочка. В Могилеве зажгли огни на главной елке области

Источник материала: Tut.by

В Могилеве зажгли огни на главной елке области на площади Ленина. А это значит, что Новый год уже совсем скоро и впереди — праздничные мероприятия. Правда, обещанного приземления Деда Мороза на вертолете не было — погода была нелетной. Вместо этого «дедушка» зрелищно спустился на тросе с крыши здания облисполкома.





Встречала главного Деда Мороза целая шеренга его коллег статусом чуть ниже — без Снегурочек, но с гномами. В ожидании главного зажигателя елки зрителей развлекали музыкой и ходулистами в костюмах, которые пожимали руки детям вдоль турникета и позировали.

























Огни на главной елке Могилевской области Дед Мороз со Снегурочкой зажгли вместе с главой администрации города Владимиром Цумаревым. А перед этим мэр подвел небольшой итог 2019 года и рассказал о планах на следующий.

Владимир Цумарев сказал, что сегодня, 15 декабря, праздник на площади Ленина дает старт новогодним огонькам, утренникам и городским мероприятиям.

— Текущий год был для Могилева непростым. Но вместе с тем наш реальный сектор экономики сработал довольно успешно. Это позволило нам реализовать все социальные программы, которые мы определили на 2019 год. Мы открыли новую самую современную школу в микрорайоне Казимировка и сняли проблему для жителей этого микрорайона. Мы завершили реконструкцию родильного отделения городской больницы скорой медицинской помощи, укомплектовав его самым современным оборудованием.

Владимир Цумарев отметил, что в этом заслуга всех могилевчан: трудовых коллективов, общественности. Потому что горожане также продолжали также благоустраивать парк в Подниколье.





Глава города напомнил, что почти завершены реконструкции улицы Первомайской и на ней — старейшего путепровода. И окончены работы на так называемом горбатом мосту в районе проспекта Мира и улицы Орловского, где появилась арочная галерея.

Поделился Владимир Цумарев и планами на следующий год. Во-первых, это завершение реконструкции уже обозначенных объектов. Во-вторых, это старт реконструкции улицы Крупской, причем работы готовы начать сразу после Нового года, если погода позволит. В-третьих, это строительство поликлиники в микрорайоне Казимировка.

























— Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше активное участие во всех действиях, которые прошли в городе в 2019 году, — сказал Владимир Цумарев и пожелал всем здоровья, счастья, благополучия. И вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой нажал на «кнопку», чтобы зажечь огни на елке.

Теперь новогодняя иллюминация в городе будет работать до середины января.

А вот тут смотрите календарь новогодних праздников в Могилеве — там много интересного.

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