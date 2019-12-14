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Белорусские биатлонисты пробежали лучшую эстафету за последние 6 лет
Источник материала: Партизан
Сборная Беларуси по биатлону провела одну из лучших эстафет за многие годы, финишировав на седьмом месте.
Сегодня наша команда в составе Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Романа Елетнова и Никиты Лобастова показала лучший результат в эстафете за последние 6 лет.
Победила команда Норвегии (Дале, Бьонтегор, Т. Бе, Й. Бе), третье место заняла Франция (Гюгонна, Жаклен, Клод, Фийон-Майе), выступавшая без Симона Дестье и Мартена Фуркада.
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Сборная Беларуси по биатлону провела одну из лучших эстафет за многие годы, финишировав на седьмом месте.
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