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Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря
15.12.2019 19:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".
Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. Ранее США направляли туда эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением. Тогда его действия контролировал фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".
Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток, пишут
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Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
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