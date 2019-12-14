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Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

15.12.2019 19:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Американский эсминец вошел в акваторию Черного моря

Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.

Его сопровождает корабль Черноморского флота "Вышний Волочек".

Это уже восьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию в 2019 году. Ранее США направляли туда эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением. Тогда его действия контролировал фрегат "Адмирал Эссен", а также малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Согласно международной Конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток, пишут РИА Новости.

 
 
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Американский эсминец "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной.
 
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