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«Нужно развивать собственный чемпионат». Андрей Медведев о мини-футболе в Беларуси

15.12.2019 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» провел матч Балтийской лиги. И, к сожалению, уступил по пенальти, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Кристина Момот, СТВ:
А обиднее всего то, что минчане полностью владели инициативой. Они трижды вели по ходу противостояния, однако не дотерпели. Основное время завершилось вничью – 4:4. А пенальти увереннее исполнили приезжие футболисты.

Виталий Гурков, СТВ:
Думаю, что Балтийская лига – это не тот вариант, на который рассчитывал и тренерский штаб, и руководство клуба. Прав ли я, узнаем у заместителя председателя правления «Столицы» Андрея Медведева.

Кристина Момот:
Получается, мы легко прошли предварительный раунд, а вот в элитном проиграли все, что смогли проиграть, и все, что не смогли проиграть. Как так получилось?

«Нужно развивать собственный чемпионат». Андрей Медведев о мини-футболе в Беларуси

Андрей Медведев, заместитель председателя правления МФК «Столица»:
Мы понимали, что те команды, которые к нам приехали, объективно сильнее нас уровнем, потому что это команды с исполнителями высокого уровня, в том числе «Барса». Это, понятно, вообще гранд мирового футзала. Любой команде с ними очень тяжело играть. «Херсон» и чешская «Спарта» – в общем-то, с ними надо было играть. Но, к сожалению, не сложилось.

У меня ощущение, что, с одной стороны, мы вроде и на паркете выглядели хорошо, но никто этого не запомнит в будущем. А ноль очков – это не тот результат, конечно, на который мы рассчитывали.

Виталий Гурков:
И, тем не менее, без «Финала 4-х» мы не останемся. Мы примем «Финал 4-х». Что для нас это?

Андрей Медведев:
Для нас, как для клуба, это, безусловно, огромный вызов. Потому что мы являемся организаторами этого мини-футбольного турнира. А в целом я считаю, что турниров подобного масштаба в нашей стране еще не было. Да, БАТЭ, конечно. Они привозили и «Баварию», и «Барселону» большую, но это были игры группового раунда. Здесь же УЕФА целенаправленно доверило нам право принятия финала Лиги чемпионов по футзалу.

Виталий Гурков:
То есть это такая честь, ответственность одновременно. А здесь больше радости или головной боли?

«Нужно развивать собственный чемпионат». Андрей Медведев о мини-футболе в Беларуси

Андрей Медведев:
Я не скажу, что это головная боль. Это работа, которую нам предстоит сделать, в том числе с нашими властями. Потому что это возможность показать и УЕФА, и всему миру, что Беларусь может проводить подобные турниры на очень высоком уровне. Соответственно, да, нам придется трудиться. Головная боль –все-таки нет. Приятные позитивные эмоции.

Кристина Момот:
Нам, журналистам, никогда не показывают технические райдеры УЕФА. Тем не менее мы имеем право поинтересоваться, какие требования к принимающей стороне?

Андрей Медведев:
Для элитного раунда требования были обозначены на 300 страницах мелким шрифтом на английском языке. Рассказывать очень долго. Но на самом деле эти требования касаются всего: и по проживанию команд определенные фиксированные требования, и по питанию команд, транспорту, которым мы должны обеспечить. Это требование непосредственно к самой инфраструктуре. Это требование обязательно к медицине и безопасности, которые в нашей стране на очень высоком уровне проводит. И тот же УЕФА, те же делегаты УЕФА, которые приезжали к нам с инспекцией и были на элитном раунде, они подчеркивали, что медицина, безопасность во Дворце спорта «Уручье», в котором мы проводили элитный раунд, была супер.

«Нужно развивать собственный чемпионат». Андрей Медведев о мини-футболе в Беларуси

Виталий Гурков:
Поделитесь подробностями, где будут жить команды, какие бытовые условия?

Андрей Медведев:
Требование УЕФА – это 4+ звезд, это определенное количество номеров на каждую команду, это выделение команде одного этажа, чтобы команды между собой не пересекались. Это требование по питанию, то есть должны быть отдельные зоны для питания с отдельным шведским столом. Это отдельное меню для каждой команды, которое необходимо согласовывать.

И та же «Барселона»... Мы столкнулись с тем, что в рамках элитного раунда требовала достаточно специфические продукты, которые в Беларуси достать непросто. Но справились и они были удовлетворены.

Виталий Гурков:
В «Финале 4-х» участвуют две испанские команды и две российские. Это топ-чемпионаты?

«Две команды, которые сейчас представлены в «Финале 4-х» – это мировые гранды»

«Нужно развивать собственный чемпионат». Андрей Медведев о мини-футболе в Беларуси

Андрей Медведев:
Безусловно, это топ-чемпионаты. Испания – это вообще коммерчески выгодная лига. Там каждая команда может победить каждую, очень хорошо сформированы составы, очень хорошо продаются телеправа и транслируется практически на весь мир.

Что касается российской суперлиги, на мой взгляд, несколько лет назад она была сильнее, она была масштабнее. Потому что идет сокращение этой лиги. И опять же вопросы финансирования не всегда приоритетные при формировании количества участников. Но в то же время те две команды, которые сейчас представлены в «Финале 4-х» – это мировые гранды.

«В чемпионате Беларуси мне хотелось бы, чтобы было 16 клубов»

Кристина Момот:
А вам тесно в чемпионате Беларуси?

Андрей Медведев:
В чемпионате Беларуси мне хотелось бы, чтобы было 16 клубов. В этом году их, к сожалению, 12. Тесно или нет, я не могу сказать. Но чем выше конкуренция среди клубов, тем интереснее для зрителя чемпионат, тем потенциально он более продаваемый телевидению, спонсорам. И это взаимосвязанные вещи, поэтому конкуренция нужна.

«Мы хотим побить рекорд, который УЕФА установил в прошлом году»

«Нужно развивать собственный чемпионат». Андрей Медведев о мини-футболе в Беларуси

Кристина Момот:
На «Финал 4-х» ожидается много гостей?

Андрей Медведев:
На «Финал 4-х» мы ожидаем много гостей из России, потому что один из клубов – это КПРФ – московский. Я не сомневаюсь, что они привезут сюда свою гвардию болельщиков. Мы хотим побить рекорд, который УЕФА установил в прошлом году. Турнир проходил в Алма-Аты, и рекорд посещаемости – 12 тысяч на матч. Соответственно, наша арена позволяет его побить. Мы приложим максимум.

«Уровень команд в чемпионате России очень высокий»

Виталий Гурков:
Скажите, а вот клуб «Столица» хотел бы участвовать в чемпионате России по мини-футболу?

Андрей Медведев:
Это неоднозначный вопрос. Есть очень много факторов. Безусловно, уровень команд в чемпионате России очень высокий. Но надо понимать, что это требует больших финансовых вливаний. Потому что тот же перелет в Норильск, например, стоит колоссальных денег на команду. А российские суперклубы 2-3 раза в сезон туда летают. Проживание, перелеты…

«Нужно развивать собственный чемпионат и в собственных чемпионатах растить конкурентные команды»

Виталий Гурков:
Хорошо, а если отбросить финансовую сторону? Для развития мини-футбола?

Андрей Медведев:
Для развития клуба – наверное, да, для развития чемпионата – наверное, нет. В УЕФА в том числе приходят к мысли, к тому, что нужно развивать собственный чемпионат и в собственных чемпионатах растить конкурентные команды.

«Основная цель для любого футзального клуба – это Лига чемпионов»

Кристина Момот:
У «Столицы» сейчас какая основная цель? Где победить?

«Нужно развивать собственный чемпионат». Андрей Медведев о мини-футболе в Беларуси

Андрей Медведев:
Безусловно, основная цель для любого футзального клуба – это Лига чемпионов. Ну и, наверное, для большого футбола – задачи перед клубом стоят те же, как можно лучше выступить в Лиге чемпионов. На мой взгляд, наше выступление в этом году можно оценить как удовлетворяющее, не более того. В следующем году для того, чтобы опять попасть квалифицироваться в Лигу чемпионов, нужно в обязательном порядке выигрывать национальный чемпионат. Чемпионат конкурентный. Побеждать некоторые команды очень непросто. Поэтому цель на ближайшие полгода – хорошо подготовится к плей-офф, которое будет в мае.

О Балтийской лиге: «Формат турнира очень интересный»

Виталий Гурков:
Для чего вам вообще Балтийская лига, для чего участие там?

Андрей Медведев:
Балтийская лига – очень молодой турнир, только в этом году ребята из Эстонии и России его только запустили. На мой взгляд, формат турнира очень интересный. С одной стороны, он позволяет командам иметь дополнительный международный опыт, с другой стороны, позволяет проводить международные игры не только в первой части сезона, как, собственно говоря, с Лигой чемпионов происходит, потому что там три раунда – это предварительный основной и элитный, они проходят до ноября. И дальше до мая международных матчей, за исключением матчей сборной, у ребят нет. Этот турнир распределен по времени, распределен на весь сезон. Финальный тур будет в апреле в Эстонии, в Таллине. Мы видим в этом турнире перспективу.

Люди в материале: Виталий Гурков, Кристина Момот, Андрей Медведев
 
 
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Новости Беларуси. Мини-футбольный клуб «Столица» провел матч Балтийской лиги. И, к сожалению, уступил по пенальти, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. ...
 
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