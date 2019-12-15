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Белорусская «молодежка» разгромила сверстников из Дании

15.12.2019 21:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершила неудачный чемпионат мира в первом дивизионе разгромом команды Дании — 7:2 (4:0, 1:0, 2:2).


Фото: hockey.by

Перед матчем, после побед Австрии и Латвии, стало очевидно, что белорусы, считавшиеся безусловным фаворитом домашнего чемпионата, не смогут подняться выше третьего места. Возможно, этот фактор раскрепостил нашу команду, которая показала яркую атакующую игру, забросив четыре шайбы уже в первом периоде.

Результативнее других выглядел лидер сборной Беларуси Алексей Протас, который забросил две шайбы и отдал две голевые передачи.  Еще по шайбе забросили Пышкайло, Барковский, Шкрабов, Алистров и Щечин.

Беларусь: Колосов; Козорез — Шкрабов, Ажгирей (к) — Пышкайло — Павленко; Котеловский — Щечин, Протас — Усов — Оксентюк; Барковский — П. Денисов, Пинчук — Качеловский — Алистров; Буяльский — Крылович — Демченко; Соловьев.

Напомним, что первое место сенсационно заняла сборная Австрии, которая справилась даже без своей главной звезды — Марко Росси.

Сборная Словении проиграла все матчи и отправилась в третий по классу дивизион.

Белорусы проведут вне элитного дивизиона третий сезон подряд.

 
 
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Молодежная сборная Беларуси по хоккею завершила неудачный чемпионат мира в первом дивизионе разгромом команды Дании - 7:2 (4:0, 1:0, 2:2).
 
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