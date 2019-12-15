ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы не удовлетворены бюджетной политикой, а их попытки влиять на нее заканчиваются провалом

15.12.2019 23:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Белорусы не удовлетворены бюджетной политикой, а их попытки влиять на нее заканчиваются провалом

Опрос показал, что белорусы не удовлетворены бюджетной политикой в стране. А попытки граждан поучаствовать в бюджетной политике обречены на провал из-за низкой бюджетной грамотности и бедности бюджета.

По итогам фокус-группы выяснилось, что, к сожалению, осведомленность о бюджетной политике в Беларуси очень низкая: как среди граждан, так и среди организаций гражданского общества (ОГО), отметила в ходе конференции «Новые решения в государственном управлении: государственная служба, гражданское участие, цифровая трансформация», организованной SYMPA/BIPART, аналитик «Кошт урада» Жанна Кулакова.

Чтобы как-то изменить данную ситуацию, во-первых, следует рассказывать о бюджете проще и понятнее, считает эксперт.

Несомненным плюсом она назвала публикацию Минфином «гражданских бюджетов», однако, по словам эксперта, о них мало кто знает.

Следующим шагом в улучшении ситуации с низкой осведомленностью могла бы стать закладка азов знаний по бюджетной грамотности еще в школе.

«Что такое бюджет, как он работает, что такое налоги и т.д., – продолжила Жанна Кулакова. – Ну и последнее, люди должны видеть, сколько налогов они платят, понимать, что бюджет формируется за их счет. До сих пор это понимают не все».

«Не редко люди говорят, что государство нам оплачивает то и то, дает бесплатное образование и медицину, государство нам платит пенсии. Люди, рассуждая так, не отдают себе отчет, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков», – заметила она.

Наверное, если бы это понимание присутствовало, считает эксперт, запрос со стороны общества на участие в бюджетном процессе был бы более заметным.

Почему попытки граждан заканчиваются провалом

Жанна Кулакова объяснила, что ОГО часто не могут что-то предложить или аргументировать свою позицию на предмет того, что это плохо либо хорошо, из-за недостатка данных. Нет в Беларуси и полноценного механизма для участия граждан в бюджетной политике.

«Гражданин, к примеру, видит проблемы с детской площадкой во дворе, и он начинает писать об этом в Администрацию президента вместо того, чтобы обращаться в те органы, какие могут эти проблемы решить», – рассказала она.

Провалом могут заканчиваться попытки граждан поучаствовать в бюджетной политике и из-за низкой бюджетной грамотности.

«Допустим, человек пришел по поводу песочницы к местным властям и ставит им в упрек, что вот вы, мол, построили здание суда, на это деньги нашлись, а проблема с детскими площадками и песочницами так и не решена, – продолжила Жанна Кулакова. – Однако, при этом он не знает, что детская площадка – это местный бюджет, а здание суда – это республиканский бюджет, и это совершенно разные деньги».

В свою очередь, также подчеркнула эксперт, сдерживает участие общественности в бюджетной политике проблема бедности бюджета.

«Госслужащий может понимать важность проекта, который предлагают граждане, и даже хочет и готов помочь, но в бюджете просто может не быть лишних денег», – рассказала она. – Местные органы власти в свою очередь бояться как-то существенно менять бюджет, чтобы потом не отвечать на вопросы госконтроля, почему сделал так, а не иначе».

Как вовлечь в бюджетную политику

Двигателем прогресса среди широких слоев населения моли быть стать представители бизнеса, которые сами платят налоги и у них есть глубокое понимание того, за счет чего работает бюджет.

«Поэтому с их стороны запрос на участие в бюджетном процессе может быть выше», - считает Кулакова.

По ее мнению, учитывая белорусские условия, централизацию государственных финансов и низкую бюджетную грамотность населения, хорошим инструментом, который смог бы вовлечь общественность в бюджетный процесс, мог бы стать бюджет гражданского участия. Его суть в том, что граждане сами решают, на что они хотят тратить деньги городского бюджета.

И хотя пока на государственном уровне вопрос гражданского участия поднимается очень редко, интервью с представителями органов госуправления, самоуправления, организациями гражданского общества показало, что все они к внедрению данного механизма отнеслись бы положительно, обратила внимание координатор исследований SYMPA Светлана Кулеш.

Как показало исследование, жители Беларуси стремятся повысить уровень своего участия в бюджетном процессе. Однако, признают, что для внедрения механизма нужна политическая воля «наверху». Также отмечалось, что при существующей в Беларуси бюджетной системе внедрить бюджеты гражданского участия будет затруднительно.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Опрос показал, что белорусы не удовлетворены бюджетной политикой в стране. А попытки граждан поучаствовать в бюджетной политике обречены на провал из-за низкой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ребёнок написал письма в ПВТ, чтобы заниматься в школе робототехникой. И получил ответ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика