Белорусы не удовлетворены бюджетной политикой, а их попытки влиять на нее заканчиваются провалом

Источник материала: Ежедневник





Опрос показал, что белорусы не удовлетворены бюджетной политикой в стране. А попытки граждан поучаствовать в бюджетной политике обречены на провал из-за низкой бюджетной грамотности и бедности бюджета.

По итогам фокус-группы выяснилось, что, к сожалению, осведомленность о бюджетной политике в Беларуси очень низкая: как среди граждан, так и среди организаций гражданского общества (ОГО), отметила в ходе конференции «Новые решения в государственном управлении: государственная служба, гражданское участие, цифровая трансформация», организованной SYMPA/BIPART, аналитик «Кошт урада» Жанна Кулакова.

Чтобы как-то изменить данную ситуацию, во-первых, следует рассказывать о бюджете проще и понятнее, считает эксперт.

Несомненным плюсом она назвала публикацию Минфином «гражданских бюджетов», однако, по словам эксперта, о них мало кто знает.

Следующим шагом в улучшении ситуации с низкой осведомленностью могла бы стать закладка азов знаний по бюджетной грамотности еще в школе.

«Что такое бюджет, как он работает, что такое налоги и т.д., – продолжила Жанна Кулакова. – Ну и последнее, люди должны видеть, сколько налогов они платят, понимать, что бюджет формируется за их счет. До сих пор это понимают не все».

«Не редко люди говорят, что государство нам оплачивает то и то, дает бесплатное образование и медицину, государство нам платит пенсии. Люди, рассуждая так, не отдают себе отчет, что нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков», – заметила она.

Наверное, если бы это понимание присутствовало, считает эксперт, запрос со стороны общества на участие в бюджетном процессе был бы более заметным.

Почему попытки граждан заканчиваются провалом

Жанна Кулакова объяснила, что ОГО часто не могут что-то предложить или аргументировать свою позицию на предмет того, что это плохо либо хорошо, из-за недостатка данных. Нет в Беларуси и полноценного механизма для участия граждан в бюджетной политике.

«Гражданин, к примеру, видит проблемы с детской площадкой во дворе, и он начинает писать об этом в Администрацию президента вместо того, чтобы обращаться в те органы, какие могут эти проблемы решить», – рассказала она.

Провалом могут заканчиваться попытки граждан поучаствовать в бюджетной политике и из-за низкой бюджетной грамотности.

«Допустим, человек пришел по поводу песочницы к местным властям и ставит им в упрек, что вот вы, мол, построили здание суда, на это деньги нашлись, а проблема с детскими площадками и песочницами так и не решена, – продолжила Жанна Кулакова. – Однако, при этом он не знает, что детская площадка – это местный бюджет, а здание суда – это республиканский бюджет, и это совершенно разные деньги».

В свою очередь, также подчеркнула эксперт, сдерживает участие общественности в бюджетной политике проблема бедности бюджета.

«Госслужащий может понимать важность проекта, который предлагают граждане, и даже хочет и готов помочь, но в бюджете просто может не быть лишних денег», – рассказала она. – Местные органы власти в свою очередь бояться как-то существенно менять бюджет, чтобы потом не отвечать на вопросы госконтроля, почему сделал так, а не иначе».

Как вовлечь в бюджетную политику

Двигателем прогресса среди широких слоев населения моли быть стать представители бизнеса, которые сами платят налоги и у них есть глубокое понимание того, за счет чего работает бюджет.

«Поэтому с их стороны запрос на участие в бюджетном процессе может быть выше», - считает Кулакова.

По ее мнению, учитывая белорусские условия, централизацию государственных финансов и низкую бюджетную грамотность населения, хорошим инструментом, который смог бы вовлечь общественность в бюджетный процесс, мог бы стать бюджет гражданского участия. Его суть в том, что граждане сами решают, на что они хотят тратить деньги городского бюджета.

И хотя пока на государственном уровне вопрос гражданского участия поднимается очень редко, интервью с представителями органов госуправления, самоуправления, организациями гражданского общества показало, что все они к внедрению данного механизма отнеслись бы положительно, обратила внимание координатор исследований SYMPA Светлана Кулеш.

Как показало исследование, жители Беларуси стремятся повысить уровень своего участия в бюджетном процессе. Однако, признают, что для внедрения механизма нужна политическая воля «наверху». Также отмечалось, что при существующей в Беларуси бюджетной системе внедрить бюджеты гражданского участия будет затруднительно.