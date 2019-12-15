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Новые имена и сенсации. На каких фигуристов делают ставку в Беларуси?

15.12.2019 23:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На мир или Европу нацелены белорусские фигуристы. На неделе в Минске состоялся чемпионат Беларуси, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. По традиции, главный республиканский старт нацелен на то, чтобы отобрать из множества кандидатов лучших для участия в международных турнирах.

А есть ли лучшие? Корреспондент Екатерина Лихошапко о ледовых страстях.

Новые имена и сенсации. На каких фигуристов делают ставку в Беларуси?

Чемпионат Беларуси по фигурному катанию проходил уже в 58-й раз. Александр Морозов ностальгирует, что раньше такого типа соревнования были на открытых катках. Не изменилось лишь то, что домашний старт неизменно остается отбором на Европу. В этом году континентальное первенство примет австрийский Герц. Хотя последствия – в хорошем смысле этого слова – от минской Европы до сих пор не утихают.

Новые имена и сенсации. На каких фигуристов делают ставку в Беларуси?

Александр Морозов, тренер-преподаватель РЦОП по ледовым видам спорта:
В Университете физкультуры впервые такой наплыв. Большой конкурс, которого не было никогда. Огромный интерес в спортивных школах, прошли большие, крупные наборы детей. Посмотрите, что творится у нас на массовых катаниях, где люди – и стар и млад – учатся элементам фигурного катания.

В чемпионате Беларуси у женщин в заявке было 17 человек. Здесь и взрослые спортсменки, и те, кому еще нужно себя проявить. Особое внимание натурализованной белоруске – Виктории Сафоновой. Еще летом она выступала на всероссийских соревнованиях «Надежды России». Стала четвертой. В прошлые годы это практически гарантировало бы ей включение в сборную, но результат был проигнорирован.

И вот с августа 16-летняя фигуристка выступает под белорусским флагом. Выступает успешно: победа на международном турнире в Риге, второе место на интернациональных соревнованиях в Хорватии.. Там она уступила лишь Елизавете Туктамышевой.

Новые имена и сенсации. На каких фигуристов делают ставку в Беларуси?

Новые имена и сенсации. На каких фигуристов делают ставку в Беларуси?

Виктория Сафонова, победитель чемпионата Беларуси по фигурному катанию:
Короткая выходила более спокойно, потому что после меня еще выступали Туктамышева Лиза, Соня Самодурова. Я просто выходила делать свое. А после произвольной, когда я катала последнюю, я очень сильно нервничала. Рада, что справилась с волнением и получилось все.

Я очень благодарна Белорусской федерации, что они дали такую возможность для меня. Это очень большой шанс попасть на международный уровень и показать себя. Я очень рада!

Новые имена и сенсации. На каких фигуристов делают ставку в Беларуси?

Новые имена и сенсации. На каких фигуристов делают ставку в Беларуси?

У мужчин протокол участников выглядел гораздо скромнее, но конкурентоспособнее. Всего шесть человек. Зато что ни фамилия, то целая история за ней. Два россиянина, ставших белорусами. Константину Милюкову – 25. В 2019 году на чемпионате России сотворил мини-сенсацию: завоевал бронзовую медаль, обойдя половину национальной сборной.

Его соотечественник, а теперь тоже белорус – юный Александр Лебедев – вообще мог выступать на домашней Европе в прошлом январе, но из-за травмы колена решил не рисковать. Яков Зенько, Евгений Пузанов... Выбирать есть из кого.

Новые имена и сенсации. На каких фигуристов делают ставку в Беларуси?

Юрий Тишков, председатель Директората по фигурному катанию:
Есть Саша Лебедев молодой. Это единственный из парней, кто у нас сегодня обладает правом участвовать в чемпионате мира взрослом. Он отобрался на двух разных турнирах.

Есть еще Костя Милюков, есть еще двое – Женя Пузанов и Яков Зенько, которые тоже вполне по своим техническим арсеналам могут эти баллы набрать. Теперь надо, чтобы все сложилось благополучно с везением на стартах, чтобы они не сомневались в своих элементах, выполняли их уверенно, и тогда у нас будет достаточно широкий спектр претендентов.

К слову, у парней лучшим в мужской программе стал Евгений Пузанов, а Юлия Жата и Ян Луговский – победители в паре.

Новые имена и сенсации. На каких фигуристов делают ставку в Беларуси?

Люди в материале: Екатерина Лихошапко, Александр Морозов, Виктория Сафонова, Юрий Тишков
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На мир или Европу нацелены белорусские фигуристы. На неделе в Минске состоялся чемпионат Беларуси, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ....
 
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