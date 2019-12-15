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От генетики до космических программ. Рассказываем о совместных проектах белорусских и российских учёных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Политики, экономисты, дипломаты, топ-менеджеры, эксперты, СМИ. Шесть секций и многочасовые дискуссии. В Москве прошла научно-практическая конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Десятки экспертов и учёных, шесть секций и многочасовые обсуждения насущного. Сразу после встречи президентов Беларуси и России за столом переговоров оказался научный состав.
Конференция, посвященная 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, собрала в Москве более 500 участников. И это первое такое масштабное мероприятие за время совместной работы двух стран.
Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:
Особое внимание на конференции уделили экономическому вопросу. Если говорить о результатах, то благодаря тесным связям небольшая по географическим меркам Беларусь стала для России четвертым по величине внешним торговым партнёром. Товарооборот превышает 35 миллиардов долларов. Так что наша продукция на российских прилавках – уже давно не уникальный экспонат.
Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО:
Навстречу информационному пространству Беларусь уверенно шагает с 2000 года. На основе серии научных программ Союзного государства «Скиф» белорусские и российские учёные разрабатывают суперкомпьютерные технологии.
Сергей Кругликов, заместитель генерального директора по научной и инновационной деятельности ОИПИ НАН Беларуси:
Ещё одна союзная программа, она же прорыв в области генетики – ДНК-идентификация. Её реализация началась в 2017-м. Одна её часть применяется в медицине, другая – в сфере криминалистики. ДНК одного человека хранит в себе 60 миллионов терабайт данных. Их расшифровкой и занимаются учёные.
Ирма Моссе, заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
В медицинском блоке программы изучают гены, которые могут рассказать о предрасположенности человека к тем или иным болезням. В Беларуси уже активно проводят подобные анализы. Генетические паспорта получили 16 тысяч белорусов.
Значительные достижения есть в социальной сфере. Например, возможность свободного передвижения по территории Союзного государства для граждан России и Беларуси, свободный выбор местожительства, работы и учёбы. Например, молодые люди из России уже давно расценивают Беларусь как место для обретения желаемой профессии. В Белорусско-Российском университете в Могилёве обучаются почти 6 тысяч студентов, в том числе более 350 иностранных.
Михаил Лустенков, ректор Белорусско-Российского университета:
География поступающих из России широкая: от Калининграда до Владивостока. Магистрант Владимир Далимаев приехал в Могилев 4 года назад из Вологодской области. Закончил Белорусско-Российский университет со степенью бакалавра. Уезжать на родину не спешит. Остался работать в инжиниринговом центре в альма-матер. А параллельно реализует свои амбициозные планы в аспирантуре.
Владимир Далимаев, магистрант БРУ:
В рамках сотрудничества с Россией университет получил возможность внедрять передовые технологии в образовательный процесс. Так, в БРУ появились современные лаборатории, аналогов которым нет на постсоветском пространстве.
Здесь студенты отрабатывают навыки плазменной резки и сварки. Надёжным помощником в учёбе стал промышленный 3D-принтер, который с легкостью печатает детали к машинам.
Владимир Шеменков, заведующий кафедрой технологий машиностроения БРУ:
20 лет назад обсуждалась и политическая сторона белорусско-российских отношений. Это возможность создания единой валюты, парламента и Конституции. Сегодня эти вопросы выстроились в картинку успешной синхронизации законодательств на равных правах и белорусов, и россиян.
Артём Туров, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту:
Пока вектор Союзного государства направлен на экономический прогресс и научные разработки под это заточены. На перспективной полке лежит три основных проекта. Один из них касается энергетики.
Александр Сергеев, президент Российской академии наук:
Другой проект – космический, как в прямом смысле, так и в переносном. Беларусь и Россия планируют создать совместный спутник. Оборудование будет белорусского производства, а вот запуск – за российской стороной.
В функционале спутника – зондирование Земли во всепогодных условиях. Причём снимки станут лучшего качества и с периодичностью несколько раз в день.
Юрий Макаров, директор Департамента стратегического планирования госкорпорации «Роскосмос»:
Самым масштабным и обсуждаемым стал проект по созданию высокоскоростной магистрали. Необходимость такого железнодорожного пути прописана на самой карте.
Беларусь и Россия расположены между двумя рынками в 4 миллиарда потребителей – это Европа и Восточная Азия.
Иван Стариков, член Межведомственного координационного совета «Транс-Евразийское развитие»:
Соглашение между Академиями наук обеих стран по работе над этим проектом уже подписано. Сейчас задумка завязана на финансах.
Юлия Стриго, корреспондент:
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От генетики до космических программ. Рассказываем о совместных проектах белорусских и российских учёных
Новости Беларуси. Политики, экономисты, дипломаты, топ-менеджеры, эксперты, СМИ. Шесть секций и многочасовые дискуссии. В Москве прошла научно-практическая...
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