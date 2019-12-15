«Я разрушила твои отношения». Модель вмешалась в жизнь своего подписчика, и люди рады, ведь он это заслужил

Источник материала: Tut.by

Подписчик обвинил модель в том, что она разрушила его отношения. Диалог парня и блогерши выглядит так, что пользователи сетей торжествуют: такой бойфренд не нужен никому, и его девушка явно должна быть счастлива, что ей рассказали о происходящем.

Модель и блогерша по имени Брук (также известна под ником wydstepbro0) ведет аккаунты в нескольких социальных сетях и вполне успешна. В инстаграме на фотографии девушки любуются больше 13 тысяч подписчиков, а на ее твиттер и вовсе подписаны 31,5 тысячи человек.

Брук не стесняется публиковать довольно откровенные снимки, и ей в личные сообщения часто приходят нескромные предложения от поклонников.

Но один парень явно переплюнул всех. Дело в том, что сначала он решил подкатить к модели, а потом начал обвинять ее же в том, что его отношения разрушены. 9 декабря Брук опубликовала переписку с ним — и твит мгновенно стал вирусным, набрав больше 500 тысяч лайков.





В посте девушка опубликовала сразу несколько скриншотов. Вот так завязался диалог между ней и неудавшимся поклонником.

Разумеется, блогерша ответила парню отказом.





Но Брук решила, что о такой ошибке нужно сообщить девушке подписчика. Она переслала той скриншоты переписки, объяснив, что та имеет полное право знать правду о своем партнере.





Именно после этого парень обвинил блогершу в том, что она все ему испортила.





Пользователи твиттера оказались вовсе не на стороне обломавшегося поклонника.





Девушка этого парня благодарна, что ей дали знать о его поведении. Вот только ее ответ звучит так, что многие комментаторы подозревают: расставаться они все же не собираются.



