Как вести себя с пожилыми родителями-одиночками и нужно ли их забирать к себе? Мнение психолога

Источник материала: Tut.by

Отношения взрослых детей со своими родителями — это тема, в которой всегда очень много самых разных эмоций. И они обостряются, когда состав семьи меняется из-за смерти одного из ее членов. Особенно тяжела ситуация, когда старшее поколение живет далеко от детей, обосновавшихся в городе. Если мать или бабушка остается одна после смерти супруга, как себя с ними вести и чем помочь? Найти ответ на этот вопрос бывает очень непросто. Но это попробует сделать психолог Надежда Гришина.

Надежда Гришина — практикующий психолог, арт-терапевт, символ-драматист. Ведущая тренингов на тему личностного роста и отношений.

Первое, что нужно понимать современному человеку, если он стремится поддерживать нормальные отношения с пожилыми родителями, — это наличие так называемого «разрыва поколений».

Скажем, даже за последние 30 лет наше общество и устройство его жизни очень поменялись. Мы не замечаем этого и привыкаем быстро, но ни мобильных телефонов, ни банковских карточек, ни суши, ни "Макдональдсов" даже в 90-х у нас еще не было, а теперь это норма жизни.

С развитием информационных технологий меняется мышление людей, их восприятие того, что возможно, что правильно, что приемлемо. Раньше жизнь менялась менее быстро. И сегодня, как никогда, мир, в котором жили пожилые люди, отличается от того мира, в котором живут их дети и внуки. И естественно, это вызывает трудности в общении и поиске взаимопонимания.



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Второе: нужно найти для себя ответ на вопрос, что должен ребенок своему родителю.

У каждого будет своя версия. Ведь родитель дал самое ценное, что у нас есть, — жизнь. Религия призывает прощать и почитать своих родителей. Да и общепринятая позиция по этому поводу такова: независимо от того, сколько вложили родители в своего ребёнка, человек должен всегда испытывать к ним только положительные чувства — благодарность, уважение, любовь. Если же есть еще и негативные чувства, о них принято умалчивать и отпускать их как неуместные и неправильные. Но при этом само понятие сыновьего или дочернего долга — это ведь не про чувства, а про действия.

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Ребенок должен делать своего родителя счастливым и гордым, помогать ему во всем, заботиться о его здоровье и как можно меньше расстраивать, ведь родитель так много сделал и дал в свое время

С точки зрения психологии такой ответ отражает ситуацию, когда человек остался в инфантильном состоянии сознания. Не произошло его психологического взросления и отделения от родительской системы. Однако это очень распространенная позиция, которую обычно сами же родители активно и пропагандируют.

Это вариант, когда смысл и цель жизни ребенка состоит не в том, чтобы он раскрыл свой потенциал, реализовал себя, создал что-то новое и прекрасное в этом мире, а в том, чтобы отдать свою энергию и силу на улучшение качества жизни родителя.



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Родитель мыслит приблизительно так: я тебя породил, воспитал, — и поэтому твоя жизнь принадлежит мне. Однако более духовная точка зрения состоит в том, что родитель дает не саму жизнь, а тело, а также обеспечивает материальные и социальные блага. Если человек еще не постиг себя, не услышал самого себя, не увидел в самом себе ценность и божественную искру, то он находит смысл своей жизни через удовлетворение потребностей других людей — например родителей. Это состояние созависимости.

У родителя своя жизнь, у выросшего ребенка — своя. Я уважаю своих родителей и благодарен им, но считаю, что сначала нужно заботиться о своей семье и карьере. Я готов вложить в них 10−15% своего времени, сил или финансов, но больше, к сожалению, не смогу.

Этот вариант с точки зрения психологии будет достаточно жизнеспособным. Все то, что вложили родители в детей, дети должны не вернуть обратно родителям, а отдать в виде заботы и любви своим детям. Если ребенок считает благосостояние родителя своим долгом и вкладывает свои финансы и время в проекты родителя — строит дачу, делает ремонт, вывозит на отдых — обычно у этого взрослого ребенка есть проблемы с построением собственной семьи, с самооценкой и с противоположным полом.

Для того чтобы направить свою энергию на собственное развитие, нужно провести границу между своей личностью и личностями матери и отца, а затем отдать каждому из трех ответственность за собственное счастье, качество жизни, качество отношений и здоровья. Потому что все эти аспекты отражают уровень зрелости, силы и развитости психики каждого человека.



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И ребенок не несет ответственности за качество жизни родителя, даже если он регулярно слышит фразы типа «ты меня в гроб загонишь», и родитель регулярно пьет валерьянку и хватается за сердце. Ребенок может помочь: подбросить денег, научить пользоваться планшетом, подсобить собрать картошку в сезон, приехать навестить в больницу. Однако помочь тому, кто стоит на собственных ногах, — это все-таки не то же самое, что взять ответственность за родителя и взвалить его на собственные плечи.

3. Родители дали мне жизнь. Хорошо. Все, что я им должен, — это достойно похоронить их в свое время. Ну а пока — может быть, с Новым годом поздравить.

Этот вариант может показаться циничным, но в некоторых религиях вполне уместен: если долг родителя — привести ребенка в этот мир, то долг ребенка — сопроводить уход родителя из этого мира. Все, что выше этого, — это проявления щедрости и доброй воли, но никак не долг.

Эта точка зрения встречается обычно в самых тяжелых случаях, когда ребенок переживал насилие, жестокость, боль, когда трудно найти какой-то смысл в жизни, полной лишений.

Однако эта позиция также очень полезна тем, что противоречит образу «идеального родителя», пропагандируемого современной психологией. Сейчас доступно так много знаний по воспитанию детей, что можно подумать, будто долг каждого родителя — в том, чтобы быть совершенным. Такая позиция культивирует в сознании ребенка обиду на то, что родители чего-то недодали, недостаточно хорошо заботились.

Но эта энергия должна быть направлена на поиск ресурсов в окружающем мире, чтобы добрать и дополучить из него то, чего не хватило в свое время от родителей.

И когда в жизненном цикле семейной системы наступает стадия заботы о пожилых людях, обратите внимание на эти аспекты.

Отдайте родителю ответственность за его ситуацию

Очень важно увидеть своего родителя как отдельную личность и понять, что он проходит в этом мире свой собственный уникальный путь, цель которого — создать для себя самого благополучную жизнь, взяв за неё ответственность.

И так же, как ответственность за качество своей жизни несет сам человек, независимо от того, что сделали или не сделали с ним родители, точно так же и родитель сам несет ответственность за качество своей жизни, независимо от того, что сделал или не сделал для него ребенок.



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Способность решать проблемы, находить ресурсы, создавать для себя самого хорошее здоровье, качественное общение, материальное благополучие — она есть у родителя, как и любого другого человека. Просто она может быть активирована в большей или меньшей степени. И если родитель делает выбор не следить за здоровьем, не делать в течение жизни карьеру, не планировать свою старость, то он в итоге пожинает плоды не равнодушия своих детей, а плоды собственных выборов, решений — или же бездействия.

Эта точка зрения снимает чувство жалости, чувство вины, оставляет ребенку право ставить собственную жизнь и семью на первое место для себя.

Примите факт смертности и старости как часть устройства жизни

То, что мы, люди, умираем — не случайно, и в этом есть великий смысл. Именно смертность и конечность жизненного пути человека подталкивает его развиваться, стремиться успеть реализовать свой потенциал, спешить воплотить мечты и планы.

У Германа Гессе есть рассказ, где описывается фантастическая раса бессмертных людей, которые погрязли в лени, бездействии и зависимостях, потому что время их жизни не ограничено, им совершенно незачем напрягаться, ведь все еще успеется потом, когда-нибудь.

Понимание той роли, которую играет смерть в устройстве жизни, позволяет принять смерть не только как повод для скорби, а как силу, которой мы многим обязаны.

И поэтому, когда этот процесс начинает происходить с близким человеком, сталкивая нас с собственной смертностью и неумолимым течением жизни, единственный вариант, позволяющий сохранить психологическую устойчивость, — это отпустить прошлое и принять неизбежное. Энергия должна тратиться не на сопротивление или отрицание того, что происходит, а на спокойное обслуживание нужд старого человека, которому действительно нужна помощь.



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Не позволяйте развиваться паразитизму и не допускайте нарушения собственных границ

Очень часто, когда взрослые дети ухаживают за своими престарелыми родителями, развивается синдром под названием «умри вместо меня». Это такая ситуация, когда человек просто из кожи вон лезет, чтобы обеспечить своему родителю достойную старость, а сам родитель принимает позицию капризного, несчастного и недовольного больного, которая ему прощается, поскольку «ну старый человек, ничего не понимает уже, что с него возьмешь». Так вот: это скорее проявление невроза, чем благородное исполнение долга перед любимым родителем.

В этой ситуации нужно очень точное и четкое понимание границ своей личности, а также границ своей семьи. Люди советских и постсоветских времен обычно плохо понимают идею жизни для себя и удовлетворения собственных потребностей. У них есть выработанная десятилетиями привычка направлять свое внимание на нужды, желания и потребности других людей, на социальные достижения, заглушая и игнорируя при этом свои желания.

При потере супруга именно этот фактор становится самым тяжелым. Человек привык заботиться о ком-то, а его больше нет. И тогда непонятно — а как дальше жить-то?

Основные проблемы, с которыми обращаются в такой ситуации к психологу, это попытки пожилого родителя — обычно овдовевшей матери — управлять семейной жизнью детей, давать множество непрошенных советов по воспитанию, питанию, отношениям.

Попытки семьи отстоять свою автономию встречаются жесткими обидами и обвинениями со стороны пожилой матери, которая настаивает на том, чтобы ее мнение учитывали. Либо же начинается шантаж: мать демонстративно отказывается разговаривать, поднимать телефон, отвечать на вопросы о здоровье.

Это происходит от неумения наполнить содержанием свою опустевшую жизнь. В этой сложной ситуации нужно завершать процесс взросления и психологического отделения взрослого ребенка, несмотря на страх быть плохим для своей мамы. Нужно присвоить себе право жить свою жизнь согласно собственным взглядам и предпочтениям.



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Ориентируйтесь на внутренний комфорт пожилого человека, а не на внешние показатели

Когда пожилой родитель, живущий в сельской местности, остается без партнера, возникает много проблем. Одиночество, самостоятельное ведение быта, которое может быть уже не под силу.

Потребность в заботе детей повышается, но, как правило, пожилой человек хочет сохранять автономию и контроль над своей жизнью так долго, как это позволяет здоровье.

Очень часто городской пожилой родитель практически переселяется на дачу и находит для себя новый жизненный проект в заботе об усадьбе. В принципе, контакт с землей и природой — это очень важно, это серьезная мотивация к жизни. Кроме того, в дачных или деревенских сообществах можно найти компанию с теми же интересами, чтобы не чувствовать себя одиноко.

Поэтому если пожилой человек привязан к своему куску земли, идеальным вариантом будет не отрывать его от нее, а помочь организовать на месте какие-то дополнительные источники заботы, помощи.

Например, найти человека в той же деревне или поблизости, который бы навещал, присматривал, давал лекарства, намного лучше, чем вывозить пожилого человека в чуждую ему городскую среду, где он может начать чувствовать себя потерянным, ненужным, ощущать, что никак не влияет на организацию своей жизни.

Это может ускорить конец жизни пожилого человека вместо того, чтобы продлить ее. Важно выслушивать пожелания, оценивать уровень автономности личности. Если он высок, желательно помочь пожилому человеку сохранить чувство контроля и инициативы как можно дольше.

Тем не менее важно отследить момент, когда жизненные силы постепенно затухают и появляется реальная необходимость переменить место жительства или перевезти родителя ближе к себе. Возможно появление симптомов болезни Альцгеймера, когда пожилой человек может пойти за покупками и потерять ориентацию, может забыть выключить газ или закрыть дверь. В этом случае нужно срочно принимать меры и обращаться за помощью в медицинские учреждения. Каждая ситуация и каждая семья уникальна, но главное — учитывайте не только материальный, медицинский, финансовый аспекты, но и психологическое состояние и зрелость пожилого человека при подборе среды, где он сможет достойно провести старость.