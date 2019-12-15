Вячеслав Толкачев: не верю тем, кто падает после финиша

Белорусская сборная лишь слегка подсластила пилюлю, но лишь немного ослабила горечь от сезонного дебюта.





С этим согласен и мой собеседник — экс-тренер национальной сборной по биатлону Вячеслав Толкачев.









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— Накануне один из тренеров команды утверждал, что его подопечные ходом не обделены, на всех парах стремятся к сезону, но я этого не увидел. Возможно, функционально они готовы, но много проигрывают в скорости. Оценим движения Мартена Фуркада. Если заметил, француз частенько включает двушажный ход и делает цикл из пяти движений. Это позволяет ему перевести дух, отдохнуть, а затем опять перейти на усилие на каждый шаг. Похожим, возможно, для кого-то хитрым, способом он поддерживает элитную скорость. Хитрым, в первую очередь, для наших. Такими скоростными переключениями пользуются и немки. Для соотечественников это тайна за семью печатями. Скорость у наших невысокая, пожалуй, Ира Кривко более-менее грамотно движется по трассе, остальные же откровенно хромают в технике.





— Кроме пробелов в лыжном ходе добавляются промахи на стрельбище. И это, несмотря на то, что в межсезонье с ними работал российский специалист по стрельбе Андрей Падин. Водном из интервью он даже заявил, что с белорусами можно добиться значимых успехов...





— Ничего удивительного. Руки при стрельбе должны быть расслаблены, наш спортсмен загружает их на дистанции при каждом шаге. Подобный способ передвижения негативно влияет на стрельбу, особенно, стоя и в конце гонки. Руки напряжены, и сложно рассчитывать на точность попадания в мишень. Хочешь-не хочешь – спортсмену мешает постоянное дерганье. Уметь расслабить руки, особенно при стрельбе стоя – сложная наука. Она труднее вдвойне если толкаешься при каждом. Тут можно проиграть и финиш, и стрельбу.

Я устал говорить тренерам сборной, что их подопечным надо не только объяснить, но и показать такие движения. Сомневаюсь, что кто-то из них это сделал. Повторюсь, усилен каждый шаг, убыстряет ход, но и утомляет.









— Один из наставников сборной Владимир Королькевич после ухода из биатлона работал со словенской сборной по лыжным гонкам. Кому как не ему учить белорусских подопечных.





— Он не применял этот стиль, потому не знал, как толкаться, как сделать так называемый подсед. Одно время такую технику использовал Оле Эйнар Бьерндален. Однако он не акцентировал на ней внимание, не думал об амплитуде отдыха. Иногда такой ход применяла Дарья Домрачева, но частенько сваливалась с ноги на ногу, исключив подсед, короткий и резкий. Я предлагал свои услуги тренерам сборной, но они решили обойтись собственными силами. Думаю, пошли бы на пользу советы многоопытного Александра Тихонова, который, как известно, живет в Беларуси. В первую очередь, тренерам, поднимающим наверх резерв. Но его, как и меня, не приглашают поделиться опытом.





— А что Домрачева с Бьерндаленом, уехавшим в Китай?





— Им тоже ничего в сборной не предложили. Я с ней не разговаривал, но в одном интервью у Дарьи проскочило, что похожих предложений им не делали. Не знаю, что с чем это связано, возможно, боязнь: мол, большая величина в спорте, в тренерском же деле – новички. По ее словам, никаких предложений со стороны федерации ни в роли консультанта, ни тем более тренера не поступало. Я просто просил: позовите, причем, пойду не из-за денег, а из-за желания помочь, подсказать. Но в ответ — тишина.





— Только ли дело в двушажном ходе?





— Не только. Никто не может объяснить тому же Сергею Бочарникову, как вести себя при так называемом падающем ходе. Подобным образом в подъем не ходят: надо опустить коленочко, подобрать таз – тогда и двигаться станет удобнее. Они этого не понимают, потому и не принимают.

Движение должно быть заложено в голове, тогда спортсмен может себя контролировать и на тренировке, и в гонке. Вовремя гонки какие только мысли не лезут в голову: тут как взять и золотую медаль, и бронзовую. Когда же биатлонист отбросит в сторону ненужные размышления, станет себя контролировать, то и дело пойдет. Скажем, перед стрельбищем он должен «включить» двушажный ход, расслабить руки, тогда и стрельба пойдет. Гениальное всегда просто.





— Один из наставников сборной Олег Рыженков в своё время не пользовался похожим набором?





— Нет, у нас ими владел только один Слава Плаксунов, лыжник из Витебска . Я впервые его увидел в «Раубичах», когда он «причесывал» равнину. Ночей не спал, но в голове повторял его действия, старался перенять способ этот способ передвижения, как и действия при падающем ходе.





— Время идет, но особых сдвигов в стрельбе не видно. Ты в женской сборной преподавал стрельбу. Как исправлял просчеты на рубеже?









— Скажем, перед спартакиадной гонкой взял две пачки патронов и пошел на стрельбище. Рядом с позицией поставил подзорную трубу. Расстрелял одну упаковку, причем, только на «лёжке» по шести мишеням. Все пули легли по центру, как в копеечку. Туда же отправил пули из второй пачки, но на «стойке». Назавтра выйдя на спартакиадную дистанцию, выиграл «золото». Вот так тренируется уверенность, которая прежде всего. Психология многое значит, она поможет выложить все, на что ты готов. Если ты сдался, то тебе светит провал, если нет, то до конца будешь грызть землю, в нашем случае — снег. Я не верю в биатлониста, который, упав после финиша, хочет показать, что лучше не мог. Заканчивать надо с желанием пробежать еще 10 метров, чтобы всех порвать!



