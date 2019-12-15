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В Борисове создадут Академию БАТЭ имени Капского

16.12.2019 09:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Борисове планируется создание Академии БАТЭ имени Анатолия Капского, сообщил его сын, глава борисовского клуба Андрей Капский в программе «Игры на вырост» на телеканале «Беларусь 5».


Фото: Григорий Козлов

Совместно с городскими властями планируется создание комплекса полей с освещением, поливом и подогревом. Также планируется обеспечение мест проживания для иногородних детей.

Новые поля и гостиница должны появится в районе улицы Ватутина, около «Городского» стадиона. Впрочем, никаких сроков появления этой академии пока не называется.

Напомним, ранее Борисовский райисполком официально ответил на петицию о переименовании «Борисов-Арены» и прилегающей к ней улицы в честь Капского.

Несмотря на то, что Анатолий Капский «предпринял конкретные действия экономического и организационного характера» для создания клуба, который стал «ведущим игроком в футбольном спорте», увековечивание имени «в наименованиях объектов Борисовского района допустимо в исключительных случаях за особые заслуги перед государством и обществом».

Поэтому улицы и стадиона имени Капского, благодаря которому появился клуб БАТЭ и «Борисов-Арена», в райцентре пока не будет.

 
 
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