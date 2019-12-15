Нет – нетрезвому вождению

Источник материала: Маяк Преднепровья

По 22 декабря Госавтоинспекция проводит на Быховщине комплекс надзорных и профилактических мероприятий в целях предупреждения правонарушений и дорожно-транспортных происшествий, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

В текущем году на территории района по вине нетрезвых водителей произошло 3 ДТП, в которых 2 человека погибли и 2 получили травмы. Задержано 72 нетрезвых водителя. Еще двое были задержаны повторно в течение года. Последние привлечены к уголовной ответственности с лишением права управления на три года. Кроме того, правонарушители уплатят штраф в размере от 50 до 100 базовых величин.

ОГАИ ОВД райисполкома.