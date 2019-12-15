Подготовка техники в ОАО «Володарский» к весенней посевной кампании

Источник материала: Маяк Преднепровья

Своевременный ремонт и качественная подготовка техники — залог того, что сельскохозяйственные организации района проведут предстоящую весеннюю посевную кампанию своевременно и без особых проблем.









В ОАО «Володарский» инженерной службой разработан план ремонта сельскохозяйственной техники на 2019-2020 годы. Согласно составленному графику, ремонт техники расписан по месяцам. В первую очередь аграрии взялись за ремонт техники, которая первой выедет в поле. А это почвообрабатывающая техника, плуги, посевные агрегаты и для внесения минеральных удобрений.

На ремонт техники в хозяйстве запланировано использовать свыше трехсот тысяч рублей. Многие виды работ намерены сделать сами, тем не менее, в хозяйстве нет условий для выполнения более сложного ремонта. Но выход из положения найден: в этом поможет ОАО «Заднепровский межрайагросервис». Главный инженер хозяйства Дмитрий Андрейчиков говорит, что сложный ремонт понадобится двум тракторам. В тракторе «Беларус-2022» с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил предстоит отремонтировать коробку переменных передач, а вот второму трактору «Беларус-3022» нужен капитальный ремонт.

До начала зимы из трех имеющихся в хозяйстве широкозахватных комбинированных сеялок, механизаторы одну отремонтировали собственными силами — произвели полную замену рабочих органов. Еще две сеялки отремонтируют в следующем месяце, как и запланировано по графику. Широкозахватную, пневматическую сеялку «Рабе» подготовит механизатор Василий Ковалев. Он же один из первых должен весной выехать в поле. Сначала подцепит плуги и займется весенней пахотой, затем внесет удобрения и начнет сеять ранние зерновые культуры.

Сеялка АКПМ-6 закреплена за опытным механизатором Эдуардом Кухаревым. Уже сейчас приступили к ремонтным работам данного посевного агрегата молодые слесари Виталий Николаев и Сергей Чеканов, производят замену дисков сошников.

— В настоящее время решается вопрос с ОАО «Агромашсервис» по приобретению запчастей для хозяйств района, — комментирует обстановку с ремонтом техники заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Сивчиков. Согласно договоренности, в хозяйство будут поставлены запасные части для тракторов и сельхозмашин в соответствии с произведенной дефектовкой.

Машинно-тракторный парк ОАО «Володарский» насчитывает 24 трактора, из них 5 — энергонасыщенных, 4 погрузчика, другую сельскохозяйственную технику. Механизатор Андрей Лазакович трудится вместе с сыном Алексеем. Они занимаются текущим ремонтом трактора «Беларус-1221». Старший Лазакович, имея тридцатилетний стаж работы трактористом, освоил многие виды сельскохозяйственной техники. Работал на кормоуборочных комбайнах, на малых и больших тракторах. А в текущем году на заготовке кормов оба тоже трудились вместе. Впереди на КДН-210 скашивал траву Алексей, сгребал ее в валки механизатор Сергей Хаданович, а за ними с пресс-подборщиком двигался Андрей Лазакович. Друг друга не подводили, так как от них зависел практически весь комплекс заготовки кормов. Вот и сейчас с ремонтом техники они управятся в срок.

В текущем году хозяйствам района оказана государством существенная помощь в приобретении новой техники. В числе тех, кто ее получил, и ОАО «Володарский». Ранее за бюджетные средства были приобретены для хозяйства 2 трактора: «Беларус-82» и «Беларус-3522», борона зубовая, машина для внесения минеральных удобрений. А недавно машинно-тракторный парк хозяйства пополнился универсальным модульным культиватором, косилкой КДН-210.

До конца года по Государственной программе преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС сюда поступит новая сеялка СПУ-6Д. Так что у земледельцев есть силы и возможности провести весеннюю посевную кампанию в агротехнические сроки.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.