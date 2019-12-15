ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовка техники в ОАО «Володарский» к весенней посевной кампании

16.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Своевременный ремонт и качественная подготовка техники — залог того, что сельскохозяйственные организации района проведут предстоящую весеннюю посевную кампанию своевременно и без особых проблем.

Подготовка техники в ОАО «Володарский» к весенней посевной кампании

Подготовка техники в ОАО «Володарский» к весенней посевной кампании

В ОАО «Володарский» инженерной службой разработан план ремонта сельскохозяйственной техники на 2019-2020 годы. Согласно составленному графику, ремонт техники расписан по месяцам. В первую очередь аграрии взялись за ремонт техники, которая первой выедет в поле. А это почвообрабатывающая техника, плуги, посевные агрегаты и для внесения минеральных удобрений.

На ремонт техники в хозяйстве запланировано использовать свыше трехсот тысяч рублей. Многие виды работ намерены сделать сами, тем не менее, в хозяйстве нет условий для выполнения более сложного ремонта. Но выход из положения найден: в этом поможет ОАО «Заднепровский межрайагросервис». Главный инженер хозяйства Дмитрий Андрейчиков говорит, что сложный ремонт понадобится двум тракторам. В тракторе «Беларус-2022» с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил предстоит отремонтировать коробку переменных передач, а вот второму трактору  «Беларус-3022» нужен капитальный ремонт.

До начала зимы из трех имеющихся в хозяйстве широкозахватных комбинированных сеялок, механизаторы одну отремонтировали собственными силами — произвели полную замену рабочих органов. Еще две сеялки отремонтируют в следующем месяце, как и запланировано по графику. Широкозахватную, пневматическую сеялку «Рабе» подготовит механизатор Василий Ковалев. Он же один из первых должен весной выехать в поле. Сначала подцепит плуги и займется весенней пахотой, затем внесет удобрения и начнет сеять ранние зерновые культуры.

Сеялка АКПМ-6 закреплена за опытным механизатором Эдуардом Кухаревым. Уже сейчас приступили к ремонтным работам данного посевного агрегата молодые слесари Виталий Николаев и Сергей Чеканов, производят замену дисков сошников.

— В настоящее время решается вопрос с ОАО «Агромашсервис» по приобретению запчастей для хозяйств района, — комментирует обстановку с ремонтом техники заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Сивчиков. Согласно договоренности, в хозяйство будут поставлены запасные части для тракторов и сельхозмашин в соответствии с произведенной дефектовкой.

Машинно-тракторный парк ОАО «Володарский» насчитывает 24 трактора, из них 5 —  энергонасыщенных, 4 погрузчика, другую сельскохозяйственную технику. Механизатор Андрей Лазакович трудится вместе с сыном Алексеем. Они занимаются текущим ремонтом трактора «Беларус-1221». Старший Лазакович, имея тридцатилетний стаж работы трактористом, освоил многие виды сельскохозяйственной техники. Работал на кормоуборочных комбайнах, на малых и больших тракторах. А в текущем году на заготовке кормов оба тоже трудились вместе. Впереди на КДН-210 скашивал траву Алексей, сгребал ее в валки механизатор Сергей Хаданович, а за ними с пресс-подборщиком двигался Андрей Лазакович. Друг друга не подводили, так как от них зависел практически весь комплекс заготовки кормов. Вот и сейчас с ремонтом техники они управятся в срок.

В текущем году хозяйствам района оказана государством существенная помощь в приобретении новой техники. В числе тех, кто ее получил, и ОАО «Володарский». Ранее за бюджетные средства были приобретены для хозяйства 2 трактора: «Беларус-82» и «Беларус-3522», борона зубовая, машина для внесения минеральных удобрений. А недавно машинно-тракторный парк хозяйства пополнился универсальным модульным культиватором, косилкой КДН-210.

До конца года по Государственной программе преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС сюда поступит новая сеялка СПУ-6Д. Так что у земледельцев есть силы и возможности провести весеннюю посевную кампанию в агротехнические сроки.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Своевременный ремонт и качественная подготовка техники — залог того, что сельскохозяйственные организации района проведут предстоящую весеннюю посевную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Адбылася апошняя ў гэтым юбілейным для нашага горада годзе сустрэча “Берасцейскага клубу”
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика