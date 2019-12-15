С чемпионскими почестями: в Волковыске чествовали футбольные команды «Спарта» и «Смена»

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшую пятницу в кинотеатре «Юность» состоялась торжественная церемония чествования сразу двух волковысских команд, прославивших в уходящем сезоне не только волковысский футбол, но и спорт № 1 на республиканском уровне – команды «Спарта» и «Смена» .

«Спарта» под руководством тренера Виталия Шестака стала обладателем сразу двух трофеев – Кубка Гродненской области и Кубка Регионов Беларуси, и представит в мае 2020 года страну на международной арене – в розыгрыше Кубка Регионов УЕФА на Мальте.

«Смена» под руководством бессменного Евгения Савостьянова завоевала «бронзовые» медали чемпионата Гродненской области.

Поздравить тренеров и их команды приехали региональный менеджер АБФФ по массовому футболу в Гродненской области Евгений Юцевич и представитель общественного объединения «Федерация футбола Гродненской области» Алексей Шипица.

Евгений Юцевич в поздравительном слове отметил, что особенно стоит выделить «Спарту», в команду мало кто верил, что она завоюет даже Кубок области. Но она смогла удивить всех не только в областном турнире, но и в кубковых баталиях на республиканской арене. Заслуга в успешном выступлении «Спарты» принадлежит футболистам и тренерскому штабу, а также райисполкому, который оказывал содействие этой команде.

Он вручил председателю райисполкома Михаилу Ситько футбольную майку и поблагодарил за поддержку массового футбола в нашем районе.

В свою очередь, глава района отметил, что своими успехами команда «Спарта» смогла прославить регион далеко за его пределами и впереди у нее выступление на международной арене, отметив заслугу тренера и огромное желание игроков победить. Мэр уверен, что дальнейшему развитию футбола на Волковыщине должна способствовать модернизация городского футбольного стадиона, которая запланирована на следующий год. Уже практически готова проектно-сметная документация.

Лучшие игроки «Спарты» получили Почетные грамоты, Благодарственные письма Волковысского райисполкома и районного Совета депутатов. Почетной грамотой управления спорта и туризма Гродненского облисполкома и ценным призом был награжден лучший защитник чемпионата Гродненской области, игрок «Смены» Илья Касьян, а все игроки этой команды получили медали, грамоты и кубок.

После церемонии награждения фото на память.

Больше фото от фотографа Оксаны Конецкой-Тесловской можно посмотреть здесь .















































































,











