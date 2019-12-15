Источник материала: Новости Волковыска

Американский журнал U. S. News & World Report опубликовал ⭐ рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года.

Рейтинг самых влиятельных стран мира составлен американскими аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Ими учтены ряд факторов, среди которых экономика, военная мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие в международных альянсах.

Лидером рейтинга стали Соединенные Штаты Америки. Второе место составители отдали России, третье – Китаю. В первой десятке также присутствуют Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Отметим, что позиции первых девяти стран списка не изменились с прошлого года. Южная Корея, которую журналисты поместили в 2019-м на 10-е место, прибавила одну позицию, оттеснив ОАЭ.

Всего в рейтинге значатся 80 стран. Наименее влиятельными странами мира журналисты издания назвали Словакию, Словению, Эстонию, Латвию и Литву.

▶ На каком месте Беларусь в рейтинге самых могущественных стран мира?

Беларуси в списке определено 35-е место. Это выше, чем Украина, Казахстан, Польша, Люксембург, Финляндия, Греция, Оман, Мексика, а также ряд других стран, среди которых Сербия, Болгария, Чехия, Румыния, Португалия, Венгрия, Хорватия и так далее.

Зато выше авторы перечня разместили Вьетнам, Южную Африку, Иорданию, Египет, Бразилию, Катар, Пакистан, Ирак, Иран и другие государства.

В Беларуси ВВП составляет 54,4 миллиарда долларов при 9,5 млн населения. «Страна поддерживает чрезвычайно тесные политические и экономические связи с Россией», – указывают составители рейтинга.

U. S. News & World Report – журнал, который ведет свою историю с 1933 года. Последние 35 лет им владеет строительный магнат и издатель Мортимер Цукерман. Издание имеет редакцию в Вашингтоне и штаб-квартиру в Нью-Йорке.

Последний печатный номер U. S. News & World Report увидел свет в декабре 2010 года, с тех пор в течение десятилетия журнал издается онлайн на сайте usnews.com. Его ежемесячная аудитория насчитывает десятки миллионов уникальных посетителей, которые просматривают сотни миллионов статей.