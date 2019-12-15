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В Минске 17 декабря простятся с хоккеистом Владимиром Цыплаковым

16.12.2019 10:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 17 декабря в Минске состоится прощание с легендарным белорусским хоккеистом Владимиром Цыплаковым,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его не стало в возрасте 50 лет.

В Минске 17 декабря простятся с хоккеистом Владимиром Цыплаковым

Гражданская панихида пройдёт в здании крытого катка в столичном парке имени Горького с 10.00 до 13.00 часов. В послужном списке спортсмена – 331 матч в НХЛ. Он выступал в форме минского «Динамо» и «Юности», ярославского «Торпедо», казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА.

В возрасте 50 лет умер белорусский хоккеист Владимир Цыплаков

В Минске 17 декабря простятся с хоккеистом Владимиром Цыплаковым

В сборной Беларуси хоккеист – на Олимпиадах в Нагано и Солт-Лейк-Сити и шести чемпионатах мира, в составе национальной команды провел 114 матчей, забросив 70 шайб. Владимир Цыплаков трижды признавался лучшим хоккеистом страны.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 17 декабря в Минске состоится прощание с легендарным белорусским хоккеистом Владимиром Цыплаковым,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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Прощание с легендой белорусского хоккея Владимиром Цыплаковым пройдет 17 декабря
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