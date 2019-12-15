Прощание с легендой белорусского хоккея Владимиром Цыплаковым пройдет 17 декабря

Источник материала: Ежедневник



фото: by.tribuna.com

Прославленный хоккеист и тренер ушел из жизни в минувшую субботу. Ему было 50.

Бывший нападающий сборной Беларуси Владимир Цыплаков трижды назывался лучшим хоккеистом страны, а также играл в НХЛ.

Цыплаков родился в республике Коми, играл в ярославском «Торпедо», а после – в минском «Динамо». Оттуда попал в молодежную сборную СССР, с которой в 1989-м выиграл чемпионат мира. Та команда оказалась богатой на будущих звезд - в ней играли Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Могильный, пишет Трибуна .

В начале 90-х Цыплакову пришлось подрабатывать торговлей – ездить в шоп-туры в Польшу. А в 1992 году он осуществил свою мечту и уехал играть в США. Там он играл в разных клубах, а также выступил со сборной на Олимпиаде в Нагано.

В 2001 году хоккеист переехал в Казань и играл за «Ак Барс» до 2004 года. После сезона в ЦСКА Владимир вернулся в Минск, где закончил карьеру в «Юности».

Со сборной Беларуси Владимир ездил на шесть чемпионатов мира и две Олимпиады. За 46 матчей на этих турнира в составе сборной он забросил 24 шайбы и сделал 24 ассиста. Самый известный гол Владимира за сборную – победная шайба в ворота сборной России на ЧМ-2000.

По окончании спортивной карьеры Цыплаков стал тренером. В минском «Динамо» он несколько месяцев проработал ассистентом Джима Хьюза. Потом пытался устроиться тренером-консультантом в «Авангард», но ушел после 10 дней работы. Также Владимир работал помощником в «Северстали» и «Тракторе». Последним его клубом был солигорский «Шахтер» - там Цыплаков работал главным тренером.



