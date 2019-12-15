ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прощание с легендой белорусского хоккея Владимиром Цыплаковым пройдет 17 декабря

16.12.2019 10:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Прощание с легендой белорусского хоккея Владимиром Цыплаковым пройдет 17 декабря

фото: by.tribuna.com

Прославленный хоккеист и тренер ушел из жизни в минувшую субботу. Ему было 50.

Бывший нападающий сборной Беларуси Владимир Цыплаков трижды назывался лучшим хоккеистом страны, а также играл в НХЛ.

Цыплаков родился в республике Коми, играл в ярославском «Торпедо», а после – в минском «Динамо». Оттуда попал в молодежную сборную СССР, с которой в 1989-м выиграл чемпионат мира. Та команда оказалась богатой на будущих звезд - в ней играли Павел Буре, Сергей Федоров, Александр Могильный, пишет Трибуна.

В начале 90-х Цыплакову пришлось подрабатывать торговлей – ездить в шоп-туры в Польшу. А в 1992 году он осуществил свою мечту и уехал играть в США. Там он играл в разных клубах, а также выступил со сборной на Олимпиаде в Нагано. 

В 2001 году хоккеист переехал в Казань и играл за «Ак Барс» до 2004 года. После сезона в ЦСКА Владимир вернулся в Минск, где закончил карьеру в «Юности».

Со сборной Беларуси Владимир ездил на шесть чемпионатов мира и две Олимпиады. За 46 матчей на этих турнира в составе сборной он забросил 24 шайбы и сделал 24 ассиста. Самый известный гол Владимира за сборную – победная шайба в ворота сборной России на ЧМ-2000.

По окончании спортивной карьеры Цыплаков стал тренером. В минском «Динамо» он несколько месяцев проработал ассистентом Джима Хьюза. Потом пытался устроиться тренером-консультантом в «Авангард», но ушел после 10 дней работы. Также Владимир работал помощником в «Северстали» и «Тракторе». Последним его клубом был солигорский «Шахтер» - там Цыплаков работал главным тренером. 


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прославленный хоккеист и тренер ушел из жизни в минувшую субботу. Ему было 50.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ехавшая из Буда-Кошелево в Могилев женщина оставила сумку без присмотра в тамбуре поезда. С ней вышел другой пассажир — видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
16.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика