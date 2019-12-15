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В Минске в результате пожара в квартире погибла пенсионерка

16.12.2019 10:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В результате пожара в Минске погибла пенсионерка.    

По информации МЧС, происшествие случилось вечером 15 декабря в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома по улице Мержинского.   

В результате пожара погибла 68-летняя хозяйка квартиры – инвалид первой группы по опорно-двигательному аппарату.    

Причина возгорания устанавливается.    

В середине ноября в Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека – здесь подробнее.    

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В результате пожара в Минске погибла пенсионерка.     По информации МЧС, происшествие случилось вечером 15 декабря в квартире на последнем этаже...
 
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