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В Минске в результате пожара в квартире погибла пенсионерка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В результате пожара в Минске погибла пенсионерка.
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В результате пожара погибла 68-летняя хозяйка квартиры – инвалид первой группы по опорно-двигательному аппарату.
Причина возгорания устанавливается.
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Новости Беларуси. В результате пожара в Минске погибла пенсионерка. По информации МЧС, происшествие случилось вечером 15 декабря в квартире на последнем этаже...
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