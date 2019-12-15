Пенсионеры в Японии стали надевать экзоскелеты

Источник материала: Вороновская газета





В Японии пенсионеры стали облачаться в экзоскелеты, чтобы продолжить работать в старости. Об этом пишет издание New Scientist .

Дело в том, что в Стране восходящего солнца 28% населения — это люди в возрасте 65 и более лет. В связи с этим в стране возник дефицит рабочих в строительстве, сельском хозяйстве и на производствах.

Ряд компаний нашли интересный выход из положения. Они решили снабжать своих престарелых работников экзоскелетами, которые позволяют без труда поднимать почти 25 килограмм веса. Помимо всего прочего, стоимость оборудования не превышает $1300, а конструкция позволила инженерам избавиться от проблемы энергозависимости. Новые экзоскелеты «заряжаются» от силы человека, а работают на сжатом воздухе.

Первые подобные устройства уже стали появляться в ряде инновационных компаний, а если эксперимент приживется, то экзоскелеты предоставят для работы всем пенсионерам.

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