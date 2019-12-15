В Россию разрабатывают универсальную мину против танков и пехоты

Источник материала: Tut.by

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Нокаут-5» к концу 2020 года разработает многоцелевую мину ПТМ-5 и разовую минную кассету КПТМ-5, способные бороться с танками, транспортом и пехотой, сообщил ТАСС генеральный директор концерна Владимир Лепин.



Иллюстративное фото. Источник: wikipedia.org

«Сейчас на предприятиях холдинга ведутся несколько опытно-конструкторских работ. Среди них — ОКР „Нокаут-5“. Это проект по созданию многоцелевой (противотанковой, противотранспортной, противопехотной) мины ПТМ-5 и разовой минной кассеты КПТМ-5, предназначенной для минирования местности против всех указанных целей. Завершение работ планируем к концу 2020 года», — сообщил Лепин.

В феврале генеральный директор АО «Научно-исследовательского инженерного института» (НИИИ, входит в «Техмаш») Игорь Смирнов сообщил ТАСС о начале поставок в войска другой новинки «Техмаша» — самоликвидирующейся «гуманной» мины ПОМ-3.

Противопехотная осколочная мина ПОМ-3 разработана в НИИИ. Боеприпас является дальнейшим развитием линейки отечественных противопехотных мин, предназначенных для создания минно-взрывных заграждений на пути пехоты противника. ПОМ-3 устанавливается на определенное время, по истечении которого она «самоликвидируется или самодеактивируется». Ранее минные поля стояли, пока их не разминируют саперы.