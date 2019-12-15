Страдания Алимбековой и новые примы женского биатлона. Итоги этапа КМ в Хохфильцене

Источник материала: Tut.by

В Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Белорусские мужчины выдали там лучшую эстафету за пять лет, русские спортсмены собрали целую россыпь наград, а норвежец Йоханнес Бё в очередной раз выдал гонки уровня «космос». Обо всем подробнее — в материале журналиста SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.



Источник: Денис Костюченко, Биатлон online

Эстафетная феерия у мужчин и проблемы Алимбековой

Этап Кубка мира в Хохфильцене не приблизил белорусских биатлонистов к медалям в личных гонках. Лучшим среди мужчин дважды стал 22-летний Никита Лобастов. В спринте с единственным промахом он финишировал 55-м, зато в пасьюте с двумя кругами штрафа поднялся на 39-ю позицию.

Лучшей среди белорусок на австрийском этапе стала Ирина Кривко. С двумя промахами в преследовании она финишировала 26-й, проиграв на дистанции быстроногой немке Херманн больше минуты.



Источник: Денис Костюченко, Биатлон online

Еще одна олимпийская чемпионка в составе белорусской сборной Динара Алимбекова пока не нащупала свою оптимальную форму. Даже когда на стрельбище биатлонистке из Чаус удается оформить ноль, медленный ход лишает Динару всяческих шансов на высокие позиции. И дело не в плохой функциональной готовности — Алимбекову который год подряд мучают боли в надкостнице.

— После спусков я просто не могу ехать — у меня сводит правую ногу, спазмируются мышцы. Уже восемь лет с этим живу. Боли не мучили только в олимпийский сезон, — отмечала чемпионка.

По словам Динары, вместе с врачом команды и тренерами они ищут варианты решения проблемы.

— Мне сдвигают крепления на лыжах, делают ударно-волновую терапию, уколы в надкостницу, массаж, массируют стопы. Я заказываю разные виды стелек — и здесь, и в Беларуси. Посмотрим, что будет дальше.



Фото: Kevin Voigt/TF-Images, Биатлон online

Что касается эстафетных результатов, то у женщин они пока далеки от тех, которые хотят видеть белорусские болельщики после феерии Пхенчхана. На данный момент наша реальность — это место за пределами десятки сильнейших. В Хохфильцене девушки завершили эстафету на 13-м месте (минус две позиции по сравнению с результатами Эстерсунда).

Провал случился на третьем рубеже, где Анна Сола отмотала два штрафных круга и с шестого места опустила Беларусь на 12-е.

Зато белорусские парни выдали в Австрии лучший эстафетный результат за последние пять лет, став седьмыми.



Источник: Денис Костюченко, Биатлон online

По ходу гонки белорусские мужчины использовали всего семь дополнительных патронов на четверых и оставили позади даже таких мощных соперников, как итальянцы, шведы, австрийцы и швейцарцы.

Финишер Никита Лобастов после эстафеты отметил, что такой результат для белорусского мужского биатлона сегодня вполне сопоставим с победой.

Российский урожай

Этап Кубка мира в Хохфильцене стартовал уже после того, как Всемирное антидопинговое агентство лишило Россию права на участие в крупных международных соревнованиях на ближайшие четыре года. Впрочем, это не помешало спортсменам, выступающим под триколором, собраться и мощно выступить в Австрии.

Настроение задала мужская сборная: в спринте Александр Логинов и Матвей Елисеев стали третьим и четвертым соответственно. Далее эстафету подхватила Светлана Миронова, которая завоевала бронзу женского спринта. Причем сделала это Светлана с одним промахом на стойке.

Еще две медали принес России мужской пасьют (серебро Логинова) и женская эстафета, в которой у девушек серебро. Четверка в составе Резцовой, Куклиной, Мироновой и Юрловой-Перхт до последнего этапа шла в лидерах и претендовала на золото.

После завершающей стойки опытная Юрлова-Перхт убегала на последний круг первой, но в 15 секундах в погоню бросилась невероятно быстрая норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд. В итоге за этап Марте привезла Екатерине целых 25 секунд и без вариантов вывезла норвежскую команду на первое место.

Норвежское равноправие

К доминированию норвежцев в мужском биатлоне привыкли, кажется, все. А вот женская сборная Норвегии в последние годы периодически напрягала лидеров, но тон не задавала. В нынешнем сезоне, вероятно, грядут перемены.

На данный момент сразу три норвежки разместились в топ-8 тотала. Ингрид Ландмарк Тандреволд (та самая, которая развеселила публику своим подкастом в паре с Тириль Экхофф) в общем зачете идет второй, уступая по очкам только действующему обладателю БХГ Доротеи Вирер. На пятом месте по кубковым очкам — Марте Олсбю-Ройзеланд, на седьмом — победительница хохфильценского пасьюта Экхофф.

Норвежки впечатляют как в личных гонках, так и в эстафетах. Они имеют крутых бойцов на всех этапах и без проблем компенсируют осечки на стрельбе сумасшедшим ходом.

Есть ощущение, что скандинавские дамы только набирают уверенность и обороты. Судя по победному жесту Тириль в преследовании (в стиле Фуркада лучшего образца), у них в запасе не только силы на последний круг, но и много энергии покуражиться в этом сезоне.

Космический Бё-младший

Рыжий вундеркинд из Норвегии в этом сезоне стал еще беспощаднее к соперникам. Йоханнес Бё никому не позволяет дотянуться до своих скоростей и по привычке проводит гонки в одиночестве, если боги стрельбы оказываются на его стороне. В Хохфильцене Бё-младший выиграл спринт и пасьют, а потом еще и совершил фантастический камбэк в эстафете.

После штрафного круга Бьонтегорда на втором этапе норвежцы откатились на седьмое место и отстали от лидера на 53 секунды. Тарьей Бё вывез команду на вторую строчку, но сократил просвет лишь до 43 секунд.

Когда в гонку ворвался Йоханнес, было ощущение, что все еще может перевернуться верх дном. Он, как и его оппонент, лидировавший немец Бенедикт Долль, использовал два доппатрона, но показал совершенно космические скорости на лыжне.

Йоханнес привез всем остальным гонщикам больше 30 секунд ходом и в финишном спурте опередил-таки немца. Долль раздосадовано искал себе оправдание. Но ведь ему нечего предъявить: просто лидер общего зачета — парень с другой планеты.

Лучшие фото этапа

«Эстафета как по книге», — лаконично отметил Тарьей Бё.

Елена Кручинкина и ее живописный снимок.

Мощная гонка в исполнении Тириль Экхофф.

А вот так выглядит пауза и глоток свежего воздуха для Мартена Фуркада перед домашним этапом КМ по Франции.