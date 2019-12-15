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Китай предоставит Беларуси кредит на сумму 500 млн долларов

16.12.2019 14:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Шанхае подписано соглашение о предоставлении Беларуси кредита на сумму 3,5 миллиарда юаней. Это около 500 миллионов долларов. От имени нашей страны подпись под документом поставил министр финансов Максим Ермолович.

Китай предоставит Беларуси кредит на сумму 500 млн долларов

Кредит, предоставляемый Шанхайским филиалом Банка развития Китая, не связан с реализацией какого-либо проекта. Деньги могут быть направлены на общие цели, в том числе на погашение и обслуживание государственного долга, поддержание золотовалютных резервов, а также содействие развитию двусторонней торговли.

Китай предоставит Беларуси кредит на сумму 500 млн долларов

В Минфине отмечают беспрецедентность сделки. Она говорит о повышении доверия китайских финансовых институтов к нашей стране.

Люди в материале: Максим Ермолович
 
 
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Новости Беларуси. В Шанхае подписано соглашение о предоставлении Беларуси кредита на сумму 3,5 миллиарда юаней. Это около 500 миллионов долларов. От имени нашей...
 
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