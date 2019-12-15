Белорусская Академия наук обсудит сотрудничество с Роскосмосом

Источник материала: Ежедневник



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Российское правительство поручило Роскосмосу обсудить с Национальной академией наук Беларуси расширение возможностей действующей орбитальной группировки космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

В ноябре Москва и Минск подготовили проект соглашения о расширении совместной орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли, пишет ТАСС .

Первый Белорусский космический аппарат (БКА) был выведен на околоземную орбиту в июле 2012 года с космодрома Байконур ракетой "Союз-ФГ" вместе с российским спутником "Канопус-В". Позже в НАН сообщили, что разрабатывается эскизный проект БКА-2, его экспертизу планируется завершить в 2019 году. Аппаратуру спутника изготовит белорусское предприятие "Пеленг", а космическую платформу - российский Институт электромеханики. Совместный космический аппарат РБКА-2 планируется вывести на орбиту в 2021 году.