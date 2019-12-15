Всех уволить! Лукашенко приказал разобраться со скоростью на МКАД









"Поднимите мои поручения по кольцевой дороге — первой и второй — и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей", — потребовал Лукашенко.





Напомним, в сентябре 2014 года он высказался о возможности повышения разрешенной скорости на МКАД до 120 км/ч и поручил рассмотреть этот вопрос.





После этого в левой полосе МКАД на некоторых участках разрешили движение со скоростью 100 км/ч, на остальных, как и раньше, можно разгоняться не больше 90 км/ч.